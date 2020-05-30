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Aktüel

Zeytinburnu'nda silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:55:55 -
Zeytinburnu'nda silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli kaçtı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda kavga ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'ta Volkan Şentürk (27), henüz belirlenemeyen nedenle Fırat M. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Şentürk'ü bacağından vuran Fırat M., ticari araçla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı olarak olay yerinden yaklaşık 300 metre yürüyen Şentürk, Yeşilyol Sokak'ta bir fırından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şentürk, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, Şentürk'ün yaralı olarak fırına sığınması ve çevredekilerin yardım etmesi güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.


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