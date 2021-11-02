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Gündem Zeytinburnu’nda korkutan yangın: 4 kişi mahsur kaldı, 3 kişi de ağır yaralı
Gündem

Zeytinburnu’nda korkutan yangın: 4 kişi mahsur kaldı, 3 kişi de ağır yaralı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir evde yangın çıkması sonucu 4 kişi binada mahsur kaldı ve 3 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 04:17:00 -
Zeytinburnu’nda korkutan yangın: 4 kişi mahsur kaldı, 3 kişi de ağır yaralı

Alınan bilgiye göre Beştelsiz Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada dumandan etkilenip mahsur kalanlar çevredekilerden yardım istedi.

Yardıma koşan vatandaşlar sokakta battaniye açtı.

Çatı katında mahsur kalan 3 kişi açılan battaniyenin üstüne atlarken ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

 

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