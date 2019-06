Zeytinburnu seçim sonuçları son dakika 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu kim önde?

Zeytinburnu seçim sonuçları an be an takip edebilirsiniz. Zeytinburnu AK Parti’nin güçlü olduğu ilçelerin başında gelmekte. Zeytinburnu seçmenler İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için oylarını kullandı. 188 bin 860 seçmenin bulunduğu Zeytinburnu’nda 23 Haziran 2019 İstanbul büyükşehir seçim sonuçları, Binali Yıldırım oy oranları, Ekrem İmamoğlu oy oranı, YSK 23 Haziran Zeytinburnu ilçesi oy oranları YSK seçim sonuçları an be an canlı olarak takip edebilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gitti. 23 Haziran İstanbul (İstanbul Büyükşehir belediyesi) seçim sonuçları için tüm Türkiye’de nefesler tutuldu. 23 Haziran 2019 Zeytinburnu seçim sonuçları da merakla bekleniyor. Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? 23 Haziran Zeytinburnu seçim sonuçları Ekrem İmamoğlu oy oranı. İstanbul, Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB)seçimi için 23 Haziran'da sandık başına gidiyor. Merakla beklenen İstanbul seçim sonuçları oy oranları sorgulanmaya başlanıyor. İBB Zeytinburnu oy oranlarının yanında Zeytinburnu seçim sonuçları da takip ediliyor. Zeytinburnu ilçesine ilişkin seçim sonuçlarını bilgisini Yeni Akit farkıyla son dakika, canlı olarak takip edebileceksiniz.

188 bin 860 seçmenin bulunduğu Zeytinburnu’nda, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım 76 bin 367 oy alarak ipi göğüsleyen taraf olmuştu. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise, 68 bin 782 oy alırken, ona en yakın parti bin 930 oy ile Saadet Partisi olmuştu. Bununla birlikte; BTP, 627, DSP, 508, DP 334, Vatan Partisi 211, TKP 128 ve bağımsız aday Özge Akman 38 oy almıştı. Seçime katılma oranının yüzde 82,10 olduğu Zeytinburnu’nda belediye başkanlığını kazanan isim ise, 75 bin 885 oy ve yüzde 50,42 oy oranı ile Ak Parti adayı Ömer Arısoy olmuştu. Yenilenen istanbul seçim sonuçları 23 Haziran 2019, YSK İstanbul seçim sonuçları, 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika, 23 Haziran İstanbul seçim sonuç kim önde, Yenilenen istanbul seçim sonuçları 23 Haziran 2019, tekrarlanan istanbul seçiminde Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu oy oranı ne? İstanbul seçim sonuçları 2019 son dakika.

Zeytinburnu canlı seçim sonuçları buradan an be an takip edebilirsiniz.

