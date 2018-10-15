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Zeytin kansere karşı şifa

İspanyol araştırmacılar kanserli hücrelere zeytin ekstresi verdiler. Karşılaştıkları sonuç hayret vericiydi: 24 saat içinde kanserli hücreler yok oldu...

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:45
Zeytin kansere karşı şifa


Kanser kâbusunu engelleyen en iyi yol doğal beslenme. İspanya'da bilim adamları, zeytin ekstresi çıkardı ve bağırsak kanseri hücrelerine karıştırdı. Bu ekstre, herkesi hayrete düşürerek 24 saat içinde kanser hücrelerinin yok olmasına yol açtı. Araştırmacılar, zeytindeki caspase-3 adlı enzimin, kanser hücrelerinin imhasını 6 kat daha hızlandırdığını belirledi. Akdeniz sofrasının önemli bir parçası olan zeytin; sadece kansere değil kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor. Sadece zeytin mi, zeytinyağının 2 kaşığı da dertlere deva... Günde 2 yemek kaşığı zeytinyağı bakın neler yapıyor:

Kanser riskini yüzde 50 düşürüyor. Kalbi besliyor. Kötü kolesterolü önlüyor. Tümörlere karşı direnci artırıyor.

Binlerce yıldır şifa dağıttığı söylenen zeytinyağının her derde deva olduğu bilim adamları tarafından da onaylanıyor. 2 Kaşık zeytinyağının, hastalıklara karşı adeta vücudun kalkanı olması çok dikkat çekici.. Zeytinyağının içinde bulunan "Squalene" maddesinin tümörlerin yok edilmesinde ve önlenmesinde yapıtaşı niteliği taşıdığı biliniyor.

Zeytinyağının kanser riskini yüzde 50 oranında azalttığını ifade eden uzmanlar, "Kızartmadan vazgeçemiyorsanız bari bunu zeytinyağı ile yapın" diyor. Kalbin en büyük dostunun da zeytinyağı olduğunu belirten uzmanlar, bu mucizevi besinin kötü kolesterolü düşürüp kalp krizi riskini ortadan kaldırdığını kaydetti. Bol miktarda E vitamini olan zeytinyağının, bu özelliği sayesinde kabızlığı önlediği ve kan şekerini kontrol altına aldığı da açıklandı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:45
  1. zeytin
  2. zeytinin faydaları

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