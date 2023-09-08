Zeytin en sağlıklı diyen Canan Karatay'ın uyarısı: Bakın neler var açıkladı! Meğer yanlış biliyormuşuz!

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, en sağlıklı meyvenin zeytin olduğunu açıkladı.

haber3'teki içeriğe göre; Uzun yaşam sırlarına yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir konferansta en sağlıklı meyvenin zeytin olduğunu açıkladı. Karatay, meyve sularının ise büyük tehlike saçtığını belirterek, "Turp yerseniz, turp gibi olursunuz. Beyaz peynir yanına 30-40 zeytin koyun, bütün gün düz duvara tırmanırsınız" ifadelerini kullandı.

"KISIR KALIRSINIZ"

Zeytin konusundaki tavsiyelerini sürdüren Karatay şu bilgileri paylaştı:

“Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz.”

ZEYTİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Zeytin, Akdeniz ikliminin en önemli meyvelerinden biridir ve sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Zeytinin faydalarına dair araştırmalar, son yıllarda artmıştır ve bu meyvenin sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

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Zeytinin en önemli faydalarından biri, kalp sağlığına olan olumlu etkisidir. Zeytin, doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve bu yağlar, kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, zeytinin içinde bulunan antioksidanlar, serbest radikalleri yok ederek kalp sağlığını korur.

Zeytin aynı zamanda kansere karşı da koruyucu etkiye sahiptir. Zeytinin içinde bulunan oleuropein adlı bileşik, kanser hücrelerinin büyümesini durdurabilir ve kanser riskini azaltır. Özellikle meme kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri gibi kanser türlerine karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Zeytin ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Zeytinin içinde bulunan polifenoller, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.