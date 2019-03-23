Zeynep Sıla Ay’dan Bronz Madalya 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Faaliyet Programında yer alan, 22-24 Mart tarihlerinde Bursa’da devam etmekte olan Taekwondo Gençler Grup Yarışmalarının birinci gününde TOGA Spor Kulübü Sporcusu Zeynep Sıla Ay 52 kg’da üçüncü oldu.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Faaliyet Programında yer alan, 22-24 Mart tarihlerinde Bursa’da devam etmekte olan Taekwondo Gençler Grup Yarışmalarının birinci gününde TOGA Spor Kulübü Sporcusu Zeynep Sıla Ay 52 kg’da üçüncü oldu.

Bronz Madalya kazanan sporcunun okulu Çaycuma Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Eskişehir’de yapılacak Türkiye Finallerine taşıdı. Toga Spor Kulübü Başkanı ve Taekwondo Antrenörü Kadir Bölükçü, "Okuluna ve Çaycuma’ya hayırlı olsun. Devamı Eskişehir’de inşallah. Bize destek olan Zonguldak Cihan Iletişime teşekkür ederim" dedi.

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