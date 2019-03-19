0553 313 94 23

Zeybekci: "Kimsenin yaşantısına müdahale edilmeyecek"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç ile birlikte Bostanlı Sahili’ni gezdi.

19 Mart 2019 Salı 16:14
Zeybekci: "Kimsenin yaşantısına müdahale edilmeyecek"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç ile birlikte Bostanlı Sahili’ni gezdi. Güzel havanın keyfini çıkarmak için sahile gelen vatandaşlar, Zeybekci ile Maç’tan başkan seçilmeleri halinde sahildeki tuvalet, çöp kutusu gibi eksikliklerin giderilmesini istedi. Zeybekci, "Kimsenin yaşantısına müdahale edilmeyecek" dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç ile birlikte Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili’ni dolaştı. Sahilde oturan bir grubun "özgürlüklerin kısıtlanması korkusu" ile ilgili soru üzerine Zeybekci, Türkiye’de yüzde 50 oy alan bir parti olduklarını ve oy verenlerin arasında bu ortamlarda bulunanların da yer aldığını belirtti. Zeybekci, kimsenin yaşantısına müdahale edilmediğini vurgulayarak, "Antalya’da böyle bir şey olmuş mu? 21’inci yüzyılda böyle bir şey mümkün mü, yapmayın bunu. Burada şehrin problemleri karşısında söyleyecek sözleri olmayanlar, üzerini bu tür konularla örtmeye çalışıyorlar, algı oluşturuyorlar. İktidar hedefi olan, bu ülkeye hizmet etmek isteyen bir parti nasıl olur da böyle bir konuyu ortaya atar" yanıtını verdi.


Zeybekci, Denizli’de içkili mekanların taşınmasıyla ilgili ise “Denizli’de merkezdeki içkili restoranların otellerin ruhsatlarının hepsinin altında benim imzam var. Tarihi binaların bulunduğu otogarın yakınında eski kirişhane var, vatandaşla kavgalı olan müzikli eğlence mekanlarını turistlerin daha çok geldiği bölgedeki alana topladık” diye konuştu.


İzmir’de yaşam kaygısıyla ilgili değil yaşam kalitesiyle ilgili sorun olduğunu vurgulayan Zeybekci, saat 22.00’den sonra alkol satışının yasaklanmasına ilişkin ise bu uygulamanın tüm dünyada var olduğunu hatırlattı. Gençler ise hizmet ve şehir plancılığından hiç şüphe duymadıklarını, İzmir’in en büyük kaygısının düzenlerinin bozulacağı endişesinin olduğunu özellikle belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADÜ’den Öğretim Görevlisi Zafer Aydın’a duygusal veda
    1. ADÜ’den Öğretim Görevlisi Zafer..
    2. 25 yıl cezası olan firari yakalandı
    3. PKK'ya katılan Katalanlardan..
    4. Milli binici Derin Demirsoy'dan..
    5. Çinli kadın "sağlıklı" olmak için 20..
    6. Özlem Çerçioğlu, Buharkent’te yeni bir..
    7. Gaziantep’ten "direkt uçuş" müjdesi
    8. Anneler, ’Zafere Götüren Analar’ oyunu..
    9. Hakkari’de Çanakkale şehitleri anıldı
    10. "Kenevir üretimi Vezirköprü'de şaha..
    11. Nursultan Nazarbayev kimdir? Nursultan..
    12. Vali Ali Arslantaş ve eşi Huzurevi..
    13. Trabzon’da feci kaza, karnına bariyer..
    14. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan..
    15. Vali Ali Arslantaş ve eşi huzurevi..
    16. AK Parti'nin Sakarya mitingi
    17. Başkan Can, öğretmen ve öğrencilerle..
    18. Erzincan’da şehit aileleri ve gaziler..
    19. Kazakistan'da Nazarbayev istifa etti
    20. Firari HDP'li Faysal Sarıyıldız,..
    21. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)..
    22. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gazileri..
    23. Cezayir "Boeing 737 Max"lere hava..
    24. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan..
    25. Memur-Sen sağlıkta tercihini yaptı
    26. Rezil görüntü! "Bu tam bir vahşet"
    27. Bakan Dönmez, “Oyunu akıllıca oynamak..
    28. Şakalaştığı arkadaşını vuran sanığa..
    29. MHP Grup Başkan Vekili Akçay Hakkari’de
    30. Esed rejimine protesto
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı