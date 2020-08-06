ZES’ten elektrikli otomobillere 100 yeni şarj istasyonu

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, ZES markasıyla Türkiye’nin elektrikli araç serüvenini hızlandırmak istediklerini ve staj istasyonlarının tüm ülkeye ulaşması için çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. Elektrikli araçların, dünyanın sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretimine geçişinde büyük rol üstlendiğini belirten Ak, “Elektrikli araç pazarında her geçen gün yenilikler olurken Zorlu Enerji olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte bu konuya olan ilgi artmış durumdayken ikinci yaşını kutladığımız ZES markamızla da ülkemizdeki elektrikli otomobil devinimi hızlandırmak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.