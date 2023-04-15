Zerrin Özer hastalığa yakalandı

Zerrin Özer, borderline kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız? Ben borderline’ım, ya sizler? Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık. Beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden” dedi.

Zerrin Özer, paylaşımını yorumlara kapalı yaptı.

Sanatçı, Haziran 2022’de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra geri dönmüştü.

Borderline Kişilik Bozukluğu ise bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ile hissetme şeklini etkileyen bir akıl sağlığı bozukluğu.

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