  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ümit Özdağ'a şok! 1. sıradan aday gösterilen Suat Aydın zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti

Binali Yıldırım'dan tepki: Bugüne kadar niye beklediniz?

Mustafa Destici'den Fox sunucusuna ayar üstüne ayar! Hüda Par'ın Hizbullah ile ilişkisi olduğu hezeyanına tokat gibi cevap

Bakan Nebati'den hazımsız CHP'li Başarır'a TOGG cevabı: Bir tur verebilirim

RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti'ne asrın tokadtı! Özeti yarıda kesip bunu yayınladılar

Bakan Karaismailoğlu: Terör örgütü bağlantıları da dahil olmak üzere...

CHP'de kriz tırmanıyor! Canan Kaftancıoğlu'nun eşinden çok sert tepki: Avucunu yalarsın!

Habertürk TV'den ayrılan Ebru Baki daha iyi yalan söyleyeceği mecrayı buldu!

Yastık altında, elinde altın, doları olanlar aman dikkat! Gecikmeyin: Banka krizi 9 trilyon doları aştı! Olay rakam

İşte bu yüzden HÜDA PAR'a karşılar! Yapıcıoğlu: Silah hak arama yöntemi değildir!
Medya Zerrin Özer hastalığa yakalandı
Medya

Zerrin Özer hastalığa yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-04-15 08:30:00 - 2023-04-15 08:32:41
Zerrin Özer hastalığa yakalandı

Şarkıcı Zerrin Özer yakın zamanda kişilik bozukluk hastalığına yakalandığını kamuoyu ile paylaştı.

Zerrin Özer, borderline kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız? Ben borderline’ım, ya sizler? Beni tanımıyorsunuz, bıktım artık. Beni yaftalamanızdan, bıktım bazı kuş beyinlilerden” dedi.

Zerrin Özer, paylaşımını yorumlara kapalı yaptı.

Sanatçı, Haziran 2022’de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra geri dönmüştü.

Borderline Kişilik Bozukluğu ise bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ile hissetme şeklini etkileyen bir akıl sağlığı bozukluğu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23