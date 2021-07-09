Zerre kadar çocuk endişeleri yok!

Yeni Akit Ankara

4’üncü yargı paketinin TBMM’de kabul edilmesi ile pakette yer alan 13.Madde çocuğa cinsel istismar gibi katalog suçlarda ‘somut delil’ araması bazı kesimin tepkilerine yol açarken, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, tepkilerin samimiyetsizliğine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bimedikleri bir kanun maddesi üzerinden saldırıyorlar!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, “Çocuk istismarı ile mücadele görüntüsü vererek bilmedikleri, okumadıkları bir kanun maddesi üzerinden #SapıkMadde13 diyerek Milletin meclisine saldıranların zerre kadar çocuk endişesi olduğuna inanmıyorum” diye konuştu.

13. madde nedir?

Kanun, çocuk istismarı dahil bazı katalog suçlarda tutuklama için kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasını öngörüyor. Kabul edilen bu bölümle katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek. Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu konudaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin hakim veya mahkeme kararlarında, mevcut koşullara ilave olarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller de somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.