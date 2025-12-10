Zeray GYO: “Sermaye Piyasalarında da Güven İnşa Edeceğiz”

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın Zeray GYO’nun titizlikle inşa edilen kurumsal kimliğini daha da güçlendirirken yeni yatırımları için önemli bir kaynak oluşturacağını söyledi. Önümüzdeki dönemde Zeray GYO kalitesini yurt geneline yaymayı, uluslararası projeler geliştirmeyi planladıklarını dile getiren Zeray, “Kısa vadede hedefimiz, sektörümüzde Türkiye’nin ilk 3 firması arasına girmek, biz, kurulduğumuz günden bu yana çeyrek asırdır, hiçbir dönemde durmadan, gece gündüz çalıştık. Ürettiğimiz her yuvanın kutsallığına ruhumuzu katarak; hayatlar inşa ettik, güven inşa ettik, geleceği inşa ettik.

Bugün geldiğimiz nokta ise, azmin, sabrın ve güvenin bir simgesidir. Her eserimizde;

insanların emek ve birikimleriyle bize emanet ettiği, alın terini, geleceğe bırakacakları mirası, yaşam biçimlerini yansıtan, gerçek bir değeri özümüzü katarak, teslim ettiğimiz, aidiyet konforu sunduk. Bu nedenle attığımız her adımda, bize duyulan güvenin ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün halka arzımıza hazırlanırken; bu değerlerimizi, bu vizyonumuzu ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yatırımcıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka arz öncesi Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Zeray GYO CEO’su Furkan Bozan, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran ve basın mensuplarının katılımıyla Raffles İstanbul'da halka arz lansmanını gerçekleştirdi.

Geleceği öngören yönetim anlayışı, uzman kadrosu ve deneyimli işgücüyle özgün, yenilikçi ve yüksek kaliteli projelere imza atan Zeray GYO’nun halka arzında talep toplama tarihleri10-11-12 Aralık olarak belirlendi. Pay başına 13,00 TLsabit fiyatla talep toplanacak olan halka arz, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek. Zeray GYO’nun halka arzında 2.038.400.000 TL büyüklüğe ulaşılması hedefleniyor.

Halka arzda, Zeray GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 25,05 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edileceği halka arza yatırımcılar ZERGY koduyla katılım sağlayabilecek.

En az yüzde 50 kar dağıtım taahhüdü

Katılım endeksine uygun gerçekleşecek halka arzda şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sini nakit ve/veya pay olarak dağıtılması taahhüdü bulunuyor.

Ayrıca, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Zeray GYO paylarına yönelik olarak hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak ve bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanıyor. Bu işlemlerde hâkim ortak Zekeriya Zeray’ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ve Zeray GYO’nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sinin kullanılması planlanıyor. Bu tutar yaklaşık 832 milyon TL ile toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8’ine tekabül ediyor.

12 lüks projeden oluşan 17,1 milyar TL’lik portföy değeri

Zeray GYO’nun 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL değere sahip portföyünde, 12 lüks konut projesi yer alıyor. Bu projelerden Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, Dilasa Orman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1 ve Gazania Life 2 Kocaeli’de; Future Deluxe City ve Next Capital ise Ankara’da yer alıyor.

Zeray GYO, yeni projelerin geliştirilmesi için yerine getirilmesi gereken en önemli şartlardan birisi uygun arsa temini konusunda, kamu ihaleleri de dahil olmak üzere arsa satışlarına ilişkin ilan ve duyurular düzenli bir şekilde takip ediyor. Bu çerçevede gerek imar durumu gerek konumu gerekse değer yaratma potansiyeli yüksek olan arsaların şirket bünyesine kazandırılması suretiyle Zeray GYO’nun gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Halka arz gelirinin yüzde 20-30’u ile portföyünü güçlendirecek

Zeray GYO, geliştirileceği projeler için arsa temininin yanı sıra bir diğer alternatif olan hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleriyle başka kişilere ait arsalar üzerinde proje gerçekleştirme imkanlarını da değerlendiriyor. Bu çerçevede Zeray GYO tarafından elde edilecek halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki kısmının şirketin gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi amacıyla yeni arsa alınması ve/veya mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanılması planlanıyor.

Zeray’ı 300 yıl ve ötesine taşıyacak sürdürülebilirlik planı

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, gelişmiş ülkelerdeki asırlık kurumların, ortak bilinciyle hareket ettiklerini belirterek “Çünkü bizim için gelişim; ömrü bizden uzun, evrensel bir serüvendir. Yakın gelecekte; ‘Gelecek 300’ adını verdiğimiz, Zeray’ı 300 yıl ve ötesine taşıyacak sürdürülebilirlik planımızı da kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bugün ise halka arzımız; ekonomik bir adımdan öte, güvenimizi tazeleyen, geleceğe uzanan ortak bir taahhüdün, yeni bir sözleşmenin de imzasıdır” dedi. Gelinen noktada Zeray GYO’nun ulusal ölçekte, kurumsallığını tamamlamış bir yapı olarak, her dönemin ruhuna uygun ve kendine özgü metotlar geliştiren özgür bir kimlik kazandığını ifade eden Zeray, “Bizim gayretimiz; imkânlarımızın ötesine geçme çabasıdır. Karınca misali durmadan çalışmak ve üretmek… Her zaman, elimizden gelenin en iyisini yapmayı, sorumluluk bildik. Her karar vereni, yatırımcıyı, alıcıyı ve planlayıcıyı bu bakış açısında buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Büyüme odaklı fon kullanımı

Halka arzın şirket için çok önemli bir dönüm noktası olacağını söyleyen Zekeriya Zeray, “Tanınırlığımızı ve bilinirliğimizi daha da artıracak olan halka arz ile Zeray GYO’nun portföyünü daha da genişletip portföy değerini artırma imkanı bulacağız” şeklinde konuştu.

DNA’sında kurumsallık ve şeffaflık var

Halka arzın aynı zamanda Zeray GYO’nun titizlikle inşa edilen kurumsal kimliğini daha da güçlendireceğini kaydeden Zeray, “Türkiye’deki pek çok şirketin aksine Zeray GYO, bir aile şirketi değil, üst yönetiminden en alt kademe çalışanına kadar profesyonellerin görev aldığı, faaliyetlerini ilk günden itibaren kurumsallaşma, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendiren bir yapıya sahip. Halka arzımızla birlikte bu ilkelerimizin gereklerini daha güçlü bir şekilde yerine getirebileceğimizi, şirketimizin kurumsal kimliğini daha da güçlendirebileceğimizi düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Zeray, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler konut, villa, rezidans projeleri, ticari iş merkezleri, bina inşaat işleri ve kat karşılığı, hasılat paylaşımlı veya kentsel dönüşüm kapsamında arsa geliştirme işlerinden oluşuyor. Peşin satış gelirlerimizin disiplinli yönetimi ve projelerin hızlı inşa - satış döngüsü sayesinde yüksek bir kârlılık potansiyeli yakalandık. Bu süre içinde toplam 552,2 milyon doları aşan bir ciroya ulaştık. Kuruluşumuzdan bu yana; kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlarla onlarca proje, binlerce konut ve ticari alanlar ile milyonlarca metrekare yaşam alanı inşa ettik. Sermaye piyasalarında da aynı istikrarla, aynı azimle ve aynı başarıyla büyümeye devam edeceğiz. Biz, patenti bize ait olan ‘Güven inşa eder’ anlayışını her projemize, her adımımıza ruh olarak işliyoruz. Biz, aynı anlayışla, sermaye piyasalarında da güven inşa edeceğiz. ”

Köklü geçmiş, sağlam temeller

Zeray CEO’su Furkan Bozan da Zeray GYO’nun temellerinin 2008 yılında Kocaeli’nde kurulan Zeray İnşaat’a dayandığını belirterek “2023 yılında Zeray İnşaat’ın bölünmesi yoluyla kurduğumuz Zeray Gayrimenkul A.Ş., Ağustos 2024’te GYO dönüşümünü tamamladı” diye konuştu. 2008-2025 yılları arasında Zeray markasıyla toplam 671 bin 985 metrekarelik satılabilir alanda, 4 bin 369 adet satış gerçekleştirdiklerini belirten Bozan, mevcut piyasa koşullarında sektör ortalamasının çok üzerinde bir satış hacmine ulaştıklarını vurguladı.

Sektörün öncüsü olma hedefi

Zeray GYO kalitesini Türkiye geneline yaymayı planladıklarını dile getiren Bozan, Ankara’da iki projeleri olduğunu, önümüzdeki dönemde başta büyükşehirler olmak üzere ülkemizin geniş etki alanına yayılarak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Yıllık konut ve ticari ünite üretim hızının 2 bin adet üzerinde olduğunu ve uzun vadeli planlamalarında 1 milyon konut hedefinin bulunduğunu dile getiren Bozan, şöyle devam etti:

“Yurtdışında projeler geliştirmek, yurt içinde ise otel gibi farklı amaçlara yönelik gayrimenkulleri portföyümüze katmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm ve taahhüt projelerinde daha fazla yer almak, orta gelir grubuna uygun, ekonomik ve sosyal projeler geliştirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre yön veren bir vizyon sergiledik ve bu vizyonu, halka arz süreci ile bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Uzun vadede ise hedefimiz, sektörün öncüsü olmak. Bu amaçla Zeray GYO olarak, sürekli yeni projeler geliştirip hem ülkemizin konut stokuna katkıda bulunmak hem de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırarak sektörün önde gelen şirketlerinden birisi olmak hedefiyle faaliyet gösteriyoruz.”

Toplam varlıkları 6,2 milyar TL’ye ulaştı

Zeray GYO’nun 2024 yılında ve 2025’in ilk 9 ayında elde ettiği finansal sonuçlar hakkında da bilgi veren Furkan Bozan, “Doğru lokasyon ve pazar stratejilerimiz, şirketimizin bilançolarına da olumlu yansıdı. 2024 yılında 2 milyar 433 milyon 120 bin 321 TL hasılat elde ettik. Aynı dönemde brüt karımız 61 milyon 541 bin 250 TL olarak gerçekleşti” dedi. 2024 yılı sonunda şirketin toplam varlıklarının 5 milyar 832 milyon 914 bin 623 TL’ye, özkaynaklarının ise 850 milyon 243 bin 195 TL ulaştığını kaydeden Bozan, “Bu yılın ilk 9 ayını ise 255 milyon 926 bin 958 TL ciro, 130 milyon 776 bin 854 TL brüt kar ve 78 milyon 481 bin 258 TL dönem karı tamamladık. 30 Eylül 2025 itibariyle şirketimizin toplam varlıkları 6 milyar 218 milyon 370 bin 273 TL’ye, toplam özkaynakları ise 7 milyar 173 milyon 534 bin 343 TL’ye yükseldi” diye konuştu.

Furkan Bozan ayrıca “Fon kullanım raporumuzda yer alan devam eden yatırımlarımız için ayrılan yüzde 65’lik oran, devam eden yatırımlarımızın inşa seviyelerinin yüksek olması sebebiyle, asıl olarak arsa ve maliyet üzerinden değerlenmiştir ve 1948 adet ilave konut ve ticari ünite kazanımı sağlayacak portföyümüzün finansmanı için kullanacağız. Portföyde yer aldığı hali ile birer blokluk yapılar olarak kalmasından ziyade bu projelerimizin nihai değere erişmesini de yeni yatırım olarak görüyoruz” dedi.

Yüksek potansiyel barındıran yatırım avantajları

Zeray GYO’nun portföyünde yer alan ve toplam arsa alanları 118 bin 757 metrekareyi bulan Harmony City, Gazania Life -1, Gazania Life - 2 ve Miracle Garden projelerinin, Mart 2025 tarihli değerleme raporlarında arsa ve maliyet tutarının 1 milyar 975 milyon TL’ye ulaştığına dikkat çeken Bozan, “Birer blok ruhsatı bulunan bu projelerin, tüm ruhsatlarının alınması ile erişilecek 271 milyon 746,33 metrekarelik konut ve ticari alanlarla 6 milyar 234 milyon TL değere ulaşacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Mart ayından günümüze değer artışı ve enflasyon hesaplamaları da dahil edilmeyerek hesaplanan portföy değeri, yüksek potansiyel barındıran yatırım avantajı sağlıyor. Yüksek karlılık getirisi olan bu ve benzeri yatırımlarını arttırmayı planlayan Zeray GYO, bugüne dek gayrimenkul alıcılarına kazandırdığı getiriyi şimdi de sermaye piyasalarındaki yatırımcılarıyla paylaşmayı hedefliyor” açıklamasında bulundu.

Harmony City, Gazania Life -1, Gazania Life - 2 ve Miracle Garden’ın taşıdığı yüksek potansiyeli, aslında tüm Zeray GYO portföyünün de barındırdığını vurgulayan Bozan, Zeray GYO’nun16,3 milyar TLnet aktif değerinin önemli bir iskonto barındırarak 6,6 milyar TL’lik şirket değeri ile halka arz olduğunu hatırlattı. Bozan, “Bu da halka arz fiyatımızın yüzde 59,4 oranında iskontolu olduğu anlamına geliyor” dedi.

“Sektöre katkı sağlayan güçlü bir marka”

Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli, Zeray GYO’nun kendi özgün yaklaşımıyla bugüne kadar tamamladığı ve devam eden projeleri ile sektöre katkı sağlayan güçlü bir marka konumunda olduğunu vurguladı. 10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilecek halka arz işleminde; sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla olmak suretiyle toplam 156,8 milyon adet payın satışa sunulacağını dile getiren Dereli, şunları söyledi:

“Halka arz sonrası Zeray GYO’nun sermayesi 626 milyon TL’ye çıkacak olup, halka açıklık oranının yüzde 25,05 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 38 milyon TL olması hedeflenmektedir. Halka arzda pay başına satış fiyatı 13,00 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanmaktadır. Ayrıca Şirket Katılım Endeksine de uygundur. Şirket ve ana ortağın 1 yıl süreyle halka arza konu olmayan paylarını satmama taahhüdü bulunmakta olup, ayrıca Şirket’in kar dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sini nakit dağıtma taahhüdü bulunmaktadır. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle; ortak satışı ve sermaye artırımı yolu ile elde edilecek kaynaktan toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8’ine denk gelecek kısmı fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılması planlanmaktadır.”

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran ise Zeray GYO’nun halka arz değerine vurgu yaparak, halka arzda esas alınan gayrimenkul değerleme raporlarının Mart 2025 tarihli olduğunu, dolayısıyla halka arz tarihi ile gayrimenkul değerleme tarihi arasında geçen zamana ait değer artışının fiyata yansımadığını belirtti. Ayrıca, gayrimenkul değerleme raporlarında oldukça muhafazakâr davranıldığını kaydeden Savuran, birim metrekare satış fiyatlarının şirket emsallerine göre düşük, maliyetlerin ise emsallere göre yüksek alınması sonucunda proje değerlerinin, böylece halka arz değerinin muhafazakâr hesaplandığına vurgu yaptı. Savuran, fiyat tespit raporu çalışmasına portföydeki bir projenin değerinin hiç katılmamış olmasının, diğer dört projenin ise inşaat ruhsatları alınmış olmasına rağmen sadece arsa değeriyle alınmış olmasının ise yatırımcılar için bir başka potansiyel getiri olanağı olduğunu hatırlattı.

Not: Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir.