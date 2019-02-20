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Zenit-Fenerbahçe maçına doğru

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:- "Hızlı oyun ve tempoda rakibimizden üstün olmaya çalışacağız"- "Oyunun hücum bölgesine kadar getirilip, topun kaleye atılması noktasına kadar herhangi bir sorun görünmüyor. Bu konuda bizden çok daha kötü takımların gol istatistiği bizden çok daha yüksek. Sorun topu içeri sokmak"

20 Şubat 2019 Çarşamba 20:22
Zenit-Fenerbahçe maçına doğru


SAINT PETERSBURG (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın karşılaşacakları Zenit'in güçlü yönlerini bildiklerini belirterek, "Hızlı oyun ve tempoda rakibimizden üstün olmaya çalışacağız." dedi.

Gazprom Arena'da düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Yanal ile oyuncusu Martin Skrtel katıldı.

Hem Fenerbahçe'nin hem de Zenit'in güçlü yönleri bulunduğunu belirten Yanal, "İki takımın da güçlü yönlerini birbirlerine kabul ettirmeye çalışacağı bir maç olacak. Hızlı oyun ve tempoda rakibimizden üstün olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Rusya ligine verilen aranın, Zenit'in tek dezavantajı olduğunu anlatan Yanal, "İlk devresi 1-0 bizim lehimize kapandı ve bu avantajı korumak ve rakibimizin güçlü yönlerini engellemeye çalışacağız. Özellikle maçın başındaki oyun iştahımızı ve tempomuzu rakibe kabul ettirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, girdikleri pozisyonları değerlendirmekte zorluk çektiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oynadığımız maçlardaki beceri oranına bakarsak, en kötü beceri oranlarından bir tanesine sahibiz. Oyunun hücum bölgesine kadar getirilip, topun kaleye atılması noktasına kadar herhangi bir sorun görünmüyor. Bu konuda bizden çok daha kötü takımların gol istatistiği bizden çok daha yüksek. Sorun topu içeri sokmak. Bunun sayısını artırmak istiyoruz."

UEFA Avrupa Ligi'nin yüksek motivasyon gerektiren bir kulvar olduğuna dikkati çeken Yanal, şunları kaydetti:

"Türkiye liginde şampiyonluk yarışını kovalamadığımızdan dolayı, Avrupa'daki bu şansımızı devam ettirmek tabii ki çok büyük bir arzumuz. Karşımızdaki rakip de güçlü bir takım, Rusya lideri. Biz de güçlü bir takımız ve bu turu geçmek istiyoruz."


- Skrtel'in açıklamaları


Sarı-lacivertli takımın Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, iyi futbolla kazanmak istediklerini dile getirdi.

Zenit'in kazanmak için her şeyi deneyeceğini bildiklerinin altını çizen Skrtel, "İstanbul'daki maçın ilk yarısında yaptığımızın aynısını yapmamız gerekiyor. Aynı performansı göstermek istiyoruz çünkü o üst düzey bir performanstı. Yarın da aynısını yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Zenit takımında top koşturduğunu anımsatan 34 yaşındaki futbolcu, "Benim için buraya geri dönmek her zaman güzel bir duygu çünkü burada 3,5 sene oynadım sadece güzel anılar var aklımda." yorumunu yaptı.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 20:22
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