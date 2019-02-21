Zenit-Fenerbahçe

Zenit-Fenerbahçe21 Şubat 2019 Perşembe 19:45
SAINT PETERSBURG (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Saint Petersburg
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)
Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani, Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun, Dzyuba
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk, Ayew
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