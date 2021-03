Zengin ürün portföyümüzle öne çıktık! Salgın sürecini başarıyla yönettik

Akit Ekonomi

İletişim şirketi Türk Telekom, pandemi döneminde müşterilerinin taleplerini süratle karşıladı. Şirket, yerli ürünleri ve servisleriyle beğeni topladı.

Talepler karşılandı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Güçlü altyapımız, çevik yönetimimiz, yetkin saha çalışanlarımız sayesinde salgın sürecini başarıyla yönettik. Fibere ve 5G teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla, internet penetrasyonunu yükseltme çabamızla ülkemizin 81 ilinde artan iletişim talebinin üstesinden geldik” şeklinde konuştu. 2020’de önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Önal, “Sabit geniş banttan mobile, TV’den dijital servislere kadar zengin ürün portföyümüzle hayatı eve sığdırdık” diye konuştu.

ECALL ve ESIM kullanımda

Pek çok yeni ürün ve servis ortaya koyduklarının altını çizen Önal, şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın online uygulamalarını geliştirme süreçlerine katkıda bulunduk. Bilişim çözümleri sağlayan iştirakimiz İnnova, Sağlık Bakanlığımızla beraber Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi’ni (FİTAS) çok kısa bir süre içinde geliştirerek kullanıma sundu. Diğer bir iştirakimiz Argela, SEBA teknolojisiyle ön planda yer aldı. Yine Argela’nın iştiraki Netsia’ya ait patentli VRAN ürünlerini Juniper Networks kanalıyla dünyaya pazarlamak üzere bir anlaşma yaptık. 2020 Eylül ayında araç içi acil çağrı sistemi eCALL çözümümüzü devreye aldık. Son olarak ise yeni dijital sim kart eSIM’i müşterilerimizle buluşturduk. Öyle görünüyor ki eSIM, mobil teknolojilere hareket katacak.”

Yatırımlara hız veriliyor

Önal, mobil yatırımları arttırarak bugünlere geldiklerini vurguladı. Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Bunu yaparken de merkezimize insanı alıyoruz. Çünkü teknolojinin insana fayda sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Yakın döneme ilişkin öncelikli konularımız ise 5G ve sonrasındaki yeni nesil teknolojilerin ihtiyaç duyduğu altyapının inşası. Son 10 yılda 10 katına çıkardığımız fiber altyapımızla Türkiye’yi fiberleştirip 5G’ye hazır hale getiriyoruz. 5G yatırımlarımıza hız veriyoruz. Türk Telekom olarak 5G’ye şimdiden hazırız, bu yolculukta da Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız.” Önal, 5G’nin iletişimi hızlandıracağını ve pek çok fırsata kapı açacağına da işaret etti. Önal, “5G, hem üretkenliği hem sürdürülebilirliği hem de verimliliği ve genel refah düzeyini arttırarak sosyoekonomik dönüşümleri güçlendirmede önemli rol oynayacak” dedi.

Dışa bağımlılık azalıyor

Türk Telekom CEO’su Önal, Türkiye’nin teknolojik anlamda dışa bağımlılığının giderek azaldığına dikkat çekti. Önal, şu görüşleri paylaştı: “Türkiye, bir yandan vatandaşının yaşam kalitesini arttıran her türlü hizmeti sunarken dünyada güçlü bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırıyor. Ülkemizin sahip olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olarak önceliğimiz teknoloji şirketi olmanın ötesinde bulunduğumuz her alanda dokunduğumuz herkesi değerli hissettirmek. Yüksek teknoloji alanındaki bilgi birikimimiz ve toplumsal sorumluluk bilincimizle milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdürecek ve Türkiye ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz.”