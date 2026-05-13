SON DAKİKA
Sağlık Neredeyse mesken tutmuş İki ay boyunca tuvaletten çıkamadı
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Hakkında farklı suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu cami tuvaletinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 2 aydır tuvalette saklandığı belirlendi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G.'nin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, firari şahsın gidebileceği adresleri takibe aldı. Ekipler, aranan şahsa ulaşamaması üzerine çevre geniş çaplı araştırmaya alındı. Polis, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin kullanılmayan tuvaletine 1 kişinin girdiği ve uzun süre çıkmadığını belirledi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından tuvalete polis ekiplerince baskın düzenlendi. Yakalanmamak için yaklaşık 2 aydır kullanılmayan cami tuvaletinde yaşayan Ö.G. gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

