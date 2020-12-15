Zencefilli mercimek çorbası nasıl yapılır?
Zencefilli mercimek çorbası tarifi | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca kişi güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmek için neler yapması gerektiğini araştırıyor. Uzmanlar zencefil, zerdeçal gibi ürünlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguluyor. Hastalıklara karşı direncini korumak isteyenler zencefille hazırlanacak çorbaların tariflerini araştırıyor. Peki, zencefilli çorba nasıl yapılır? | Mercimekli zencefil çorbası tarifi | Zencefilli mercimek çorbası gerekli malzemeler
Lezzetli ve şifa deposu bur çorba arayanlar zencefilli mercimek çorbasını deneyebilir. Peki, zencefilli mercimek çorbası nasıl yapılır?
Zencefilli mercimek çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı kırmızı mercimek
- 2 adet patates
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil
- 4 su bardağı tavuk suyu
- Tuz
- Karabiber
- Sıvı yağ
Zencefilli mercimek çorbası nasıl yapılır?
Bir tencereye yağ alın ve soğanı kavurun.
Soğanın ardından tencereye zencefili ekleyin.
Patates ve havuçları ekleyip onları da karıştırın.
Mercimek, tavuk suyu, baharatları ilave edip çorbayı kaynamaya bırakın.
Sebzeler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.
Çorbanızı limon ve kıtır ekmeklerle ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.