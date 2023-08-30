Zencefil ile tartar temizliği mümkün mü? Çok enerji dolu bir altın bitkisi meseleyi artık çözüyor: Alın bölgelere sürün!

Zencefil nedir?

Zencefil zencefilgiller familyasının kraliçesidir. Kardeş bitkisi zerdeçaldır. Zencefilin boyu 1 metreye kadar uzayabilir. Yaprakları ince uzun, sarı ve kırmızı renkli çiçeklere sahiptir. Uzun zamandan beri kullanılan bir bitkidir. Bitkinin kökündeki yumrular baharat olarak kullanılır ve ilaçlarda da yer almaktadır. Görünüş olarak yer elmasını andırmaktadır. Zencefil özellikle Çin olmak üzere tropik ve yarı tropik iklimleri sevmektedir. Başta Çin olmak üzere tropik veya yarı tropik iklimleri yaşayan ülkelerde yani Hindistan, Endonezya, Japonya’da yetişmektedir. Zencefilin kullanılan kısmı yani kök yumruları belli bir şekle sahip değildir, şekilsizdir.

Zencefil çok sayıda bileşen içerdiği için tam bir şifa kaynağıdır. Yüzde 80i su’dur. Ve geriye kalan yüzde 12si nişasta ve kalsiyum, yüzde 2’si ise protein yüzde 1’i de yağdır. Baharat ve alternatif tıp dünyasında her rahatsızlığa iyi gelen zencefil, günlük kullanımda vücudumuzdaki manganın %79’unu karşılamaktadır.

Zencefilin yararları nelerdir?

Zencefilin çok sayıda faydası vardır. Bu nedenle alternatif tıpta çok kullanılır. En çok da mide rahatsızlıklarına, baş dönmelerine iyi gelmektedir. Özellikle hazımsızlık ve gaz problemlerinde etkili sonuçlar vermektedir. Mevsim geçişlerinde romatizmaya bağlı meydana gelen eklem ve kas ağrılarına da iyi gelmektedir. Fazla spor egzersizlerinden dolayı oluşan kas ağrılarını da gidermektedir.

Zencefil karaciğer yağlanmasının oluşmasını engeller ve karaciğer hastalıklarına karşı korur. Ve yağ yakıcı etkisi vardır. Yağ yakımını kolaylaştırdığı için kilo vermenize katkı sağlar. Zencefilin içindeki önemli bileşenler kilo verirken sağlığınızı korumanızı sağlar vücudunuzdaki önemli kalsiyum protein gibi değerleri kaybetmenizi önler.

Kan pıhtılaşması olan kişilerinde kurtarıcısıdır. Kan pıhtılaşmasını önler ve kalp sağlığının korunmasında yardımcı olur, kalp krizi riskini azaltır. Stres kalp krizini tetikleyen önemli bir etkendir. Zencefil sinirleri yatıştırarak tansiyonu düzenler ve vücudu tehlikelerden korur. Zencefil tüketmeniz daha huzurlu vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Zencefilin solunum yolu rahatsızlıklarında kullanıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Zencefil astım gibi ciddi bir solunum yolu rahatsızlığını bile tedavi etmektedir. İçinde bulunan aktif bileşikler ile solumayı rahatlattığı söylenmektedir. Bunun yanında zencefilin alerjik olan solunum daralmalarını da giderdiği bilinmektedir.

Kanserlere de iyi gelen zencefil özellikle de yumurtalık kanserinde çok etkilidir. Kanser hücrelerinde etkili olması için günde 2-3 zencefil yağı tüketebilirsiniz. Zencefil kullanımı kanser hücreleri ile savaşır yeni oluşan hücreleri zayıflatıp yok eder. Bunun yanında enfeksiyon hastalıklarıyla da savaşır. Kış aylarında zencefili herkesin çay olarak tükettiği de duyulmaktadır.

Gece yatmadan önce içilen zencefilli sütün anksiyeteye çok iyi gelmekte ve uyumaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Zencefil özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolları hastalığında çok etkilidir. Hiç kullanmasak bile hasta olduğumuzda aklımıza mutlaka gelen zencefilin zararları var mı, zencefilin zararları nelerdir bir göz atalım.

Zencefilin zararları nelerdir?

Zencefilin genel olarak bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak her gıda gibi fazla tüketilmesi halinde bazı sebep olacaktır. Ama yan etkisi olmasa da bazı kişilerin zencefil kullanmaması tavsiye edilmektedir.

Kimler zencefil kullanmamalı?

İki yaşının altında olan küçük çocuklar olmak üzere kan sulandırıcı ilaç kullanan herkesin kullanmaması gerekmektedir.

Cerrahi operasyonlardan önce zencefil kullanılmamalıdır.

Zencefil düşüğe sebep olabileceği için hamile kadınların zencefili az tüketmesi ya da hiç tüketmemesi önerilir.

Safra taşı bulunan kişiler zencefilden uzak durmalıdır.

Zencefilin keskin bir kokusu vardır bu nedenle kokusuna alışkan olmayan kişilerde mide bulantısı yapabilir.

Zencefil nerelerde kullanılır?

Zencefil en çok taze zencefil ve toz zencefil olarak bilinse de zencefil yağı da kullanılmaktadır. Zencefil yağı şuruplarda ve meyve sularında lezzet vermesi için kullanılmaktadır.

Taze zencefile benzerliği ile dikkat çeken zerdeçal zencefilin kardeşidir. Sağlık fışkıran Hindistan olmak üzere Asya mutfaklarına lezzet katmaktadır. Çeşitli yemeklerde, çorbalarda, pilavlarda kullanılmaktadır. Ayrıca Dünya üzerinde çayları ve özel kahve, kokteyl gibi karışımları ile bilinmektedir. Son zamanlarda zencefilin turşusu da tercih edilmeye başlamıştır. Hatta zencefilden reçel, şarap ve gazoz bile yapılmaktadır.

Zencefil sadece mutfaklarda değil temizlik ürünlerinde de kullanılmaktadır. Özellikle sabun, şampuan, parfüm ve masaj yağı gibi ürünlerin içinde de görmeniz mümkündür.

Zencefil çayı nasıl hazırlanır?

Zencefil çayı hazırlamak için genellikle toz zencefil kullanılmaktadır. Fakat toz zencefil çayının taze zencefil çayına göre daha keskin bir tadı vardır. Bunu bilmeniz toz ya da taze zencefilin hangisinden çayınızı yapacağınıza karar vermenize yardımcı olacaktır. Gelelim tarifimize; 1 su bardağı için 1 çay kaşığı toz zencefil kullanılır. Yapmanız gereken suyun içine 1 çay kaşığı toz zencefil ilave etmektir. Çayınız 10 dakika demlendikten bal ve limon ile tatlandırıp içebilirsiniz.

Taze zencefil çayı yapmak istediğinizde ise zencefilin köklerini yıkayıp soymalısınız. 1 cm kalınlığında 5 dilim kesilerek kaynayan suya atıp 15 dakika demlemelisiniz. Zencefili daha yoğun olsun isterseniz daha fazla dilim ekleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz zencefil çayını aynı şekilde limon ve bal ile tatlandırıp afiyetle içebilirsiniz. Sağlık fışkırıyor.

Zencefil ile Tartar Temizliği

Evde tartar temizliği mümkün mü?

Dişlerde oluşan tartarlar ile başınız dertte olabilir. Birçok kişinin karşılaştığı tartar sorunu zencefil ile çözülebilir mi? zencefil ile tartar temizliği yapılabilir mi, evde tartar temizliği mümkün mü? Merak edilen tüm soruların cevapları için yazımızı okumaya devam ediniz.

Tartar nedir?

Tartar ismi size yabancı gelmiş olabilir diğer adı diş taşıdır. Dişin uzun süre maruz kaldığı plaklardan kurtulamamasından meydana gelmektedir. Plaklar biriktiği için de zaman içinde sertleşir ve fırçalama ile geçmez. Ve diş etlerini tahriş etmeye başlar, sonrasında kanama, iltihaplanma meydana gelebilir. Diş taşları sarı ya da bronz renklidir. Eğer tedavi edilmezse kahverengi ve siyaha dönebilir.

Diş taşı özellikle çay ve kahveyi fazla tüketen kişilerde oluşur. Dişin o bölgeden tartar oluşmasına sebep olur. Dişin yapısı gözeneklidir ve kolayca kir ve kalıntıları tutabilir. Bölgedeki gözeneklerin yapışkan bir yapısı da vardır bundan dolayı diş eti sorunları ve çürükler görülmektedir.

Diş taşı oluşumunun önüne geçmek için dişlerimizi düzenli fırçalamalı ve diş ipi kullanmalıyız. Bölgenin yapılan temizliği dışında bunlarında yanında ağız bakımı da yapmalıyız. Hem temiz bir ağza sahip olup hem de tartar temizliği yapmak için doğal yöntemleri kullanabilirsiniz. Bu tariflerden aldığınız sonuçlara siz de, doktorunuz da şaşıracaksınız. Yani evde tartar temizliği mümkündür. Gelelim tariflerimize;

Zencefil ile Tartar Temizliği

Yukarıda bahsettiğimiz gibi zencefil çok sayıda hastalığa şifa olmaktadır. Bunların dışında hem diş sağlığında hem de ağız ve diş bakımında kullanılabilmektedir. Zencefil ile tartar temizliği nasıl olur, zencefil ile tartar temizliği tarifimize geçelim.

Zencefil ve susam ile tartar temizliği tarifi

Susamın dişlerinizi cilalama ve dişlerinize bakım yapma özelliği vardır. Zencefil ile susam bir araya gelince harika sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yapmanız gereken 1 çorba kaşığı susamı, 1 çay kaşığı suyu ve 1 tatlı kaşığı zencefili iyice karıştırmaktır. Taze zencefili robottan geçirmelisiniz. Bu karışımı kuru diş fırçanıza alıp bastırmadan dişlerinizi fırçalayınız. Bu tarifi haftada iki kere uygulayabilirsiniz. 2 ay boyunca haftada iki kere düzenli olarak kullanırsanız diş taşlarınızdan kesin olarak kurtulabilirsiniz.

Zencefil ve gliserin ile tartar temizliği tarifi

Zencefil ve gliserin ile tartar temizliği için tarifimize geçelim. 4 çay kaşığı bitkisel gliserin ve 3 çay kaşığı zencefil malzemelerini karıştırınız. Elde ettiğiniz karışım ile her gün bir kere dişlerinizi fırçalayınız. Karışımın daha hızlı sonuç vermesi için 1 çay kaşığı aloe vera ekleyebilirsiniz. Aloe vera da katarsanız 3-4 günde bir yapmanız yeterli olacaktır. Aloe vera diş etlerinizi iyileştirir, zencefil kir önleyici özelliği ile savaşırken gliserin gözeneklerin kapanmasını sağlar. 3 ay kadar bir süre içinde diş taşlarından kurtulabilirsiniz.

Zencefil ve limon- karbonat karışımı ile tartar temizliği

Tarifimiz için gerekli malzemeler 1 çorba kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı toz zencefildir. Malzemeleri güzelce karıştırıp dişlerinizi bu karışım ile iki dakika boyunca fırçalamalısınız. Ağzınızı ılık su ile fırçalamada önce 1 dakika bekletiniz. Fakat karbonatı fazla kullanmanız diş minelerinize zarar verebilir. Bu nedenle karışımı haftada 1 kereden fazla kullanmamalısınız. Ama haftada bir kere düzenli olarak kullanırsanız 10 ila 12 hafta içerisinde diş taşlarından kurtulabilirsiniz. Dişleriniz hassas bir yapıya sahipse limonun içerisindeki sitrik asit seviyesinden dolayı bu tarifi kullanmamanız daha iyi olacaktır.

Zencefil ve portakal kabuğu ile tartar temizliği tarifi

Kış aylarında evde elinizin altında bulabileceğiniz bir diğer doğal çözüm kaynağı da portakaldır. Kullanacağınız portakalı iyice yıkayıp temiz olduğundan emin olunuz. 1 adet portakalı ve 1 tatlı kaşığı toz zencefili robottan geçirerek macun haline getirmelisiniz. Dişlerinizi fırçalarken fırçanızı karışıma batırıp dişlerinizi 2-3 dakika boyunca fırçalayınız. Portakal da bulunan asit plakları ve lekelerin çıkmasını sağlar. Portakal kabuğu ve zencefil bir araya gelince doğal beyazlatıcı olmaktadır. Dişlerinizi bu karışım ile fırçaladıktan sonra ağzınızı ile su ile güzelce çalkalayın. Eğer düzenli olarak kullanırsanız 2 ayda diş taşlı probleminizden kurtulabilirsiniz.

Zencefil ve çilek-domates kürü ile tartar temizliği tarifi

Yaz aylarında evinizde bulunan doğal şifa kaynakları ise çilek ve domatestir. Çilek ve domatesin içinde bol miktarda C vitamini vardır. Bu nedenle ağız ve diş sağlığımız için çok önemlidir. Gelelim tarifimize; 2 tane çilek ve yarım domatesi robottan geçirip üzerine biraz da zencefil tozu ekleyip robotu tekrar çalıştırın. Elde ettiğiniz karışım ile dişlerinizi fırçalayıp 2 dakika kadar bekletin. Sonrasında ağzınızı ılık su ile çalkalayıp durulayınız. Domatesin de asidik özelliği vardır, çilek de koku giderici özelliktedir, zencefil de kir önleyici olduğu için etkili bir temizlik yöntemidir. Bu yöntemi haftada 1 kere tekrarlamalısınız. 3 ay kadar kullanırsanız tartar temizliğinde önemli bir aşama kaydedeceksiniz.

Zencefil ve Hindistan cevizi yağı ile tartar temizliği tarifi

Gerekli miktarda Hindistan cevizi yağı ile 1 çorba kaşığı toz zencefili karıştırarak macun haline getiriniz. Hindistan cevizi yağı ağız kokusunu yok edecek, zencefil de dişlerinizde ve ağzınızda oluşan mikropları yok edecektir. Etkili bir yöntemdir. Fakat bir püf noktası vardır. Dişinizi bu elde ettiğiniz macun ile fırçaladıktan sonra ağzınızı sıcak su ile çalkalamaktır. Aksi takdirde soğuk su ile Hindistan cevizi yağı dişlerinizden arınmayacak ağzınızda yağlı bir his kalacaktır.

Zencefil enerji verir mi?

Konsantrasyonu Sağlamada Etkili Olur. Zencefil çayı, derin odaklanmayı sağlayarak, enerji artırma konusunda etkili olabilmektedir. Beyin sağlığı için faydalı olan zencefil çayı, Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.