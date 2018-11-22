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Zemin çökünce kalorifer kazanı vinçten düştü, faciadan dönüldü

Manisa'da kalorifer kazanı yüklü vincin sağ ön ayağının, zeminin çökmesiyle toprağa gömülmesiyle meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:07
Zemin çökünce kalorifer kazanı vinçten düştü, faciadan dönüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kalorifer kazanı yüklü vincin sağ ön ayağı, zeminin çökmesiyle toprağa gömüldü. Vincin sol tarafı havaya kalkarken, kazan ise koparak, balkon demirlerine çarpıp, zemine düştü. Bu anlarda çevrede kimsenin bulunmaması, olası faciayı önlerken, uzaktan izleyenler ise kısa süreli panik yaşadı. 

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yenice Mahallesi Keban Sokak 13 numaralı bina önünde meydana geldi. 4 katlı apartmanın bodrum katına, 500 kilo ağırlığındaki kalorifer kazanının indirilmesi için vinç getirildi. Vincin yüklenici ayakları, yere sabitlendi. Sokağın dar olması nedeniyle bir süre sonra vincin sağ ön ayağı, sokağın başındaki evin bahçesine denk geldi. Vinç görevlileri de bu sırada çalışmaya başladı. Vince yüklenen kalorifer kazanı kaldırılıp, arkada kalan binaya doğru taşındı. Bu sırada vincin zeminde bulunan sağ ön yüklenicisi, toprakla birlikte çöktü. Vincin sol tarafı havaya kalkarken, araç devrilmeyip, askıda kaldı. Kalorifer kazanı ise kopup, zemine düşerek, parçalandı. Kaloriferin konulacağı binadaki bazı evlerin balkon demirleri hasar gördü. Bu anlarda çevrede kimsenin bulunmaması, olası faciayı önlerken, uzaktan izleyenler ise kısa süreli panik yaşadı. Vincin kurtarılması için olay yerine 2 vinç getirildi. Ekipler, askıdaki vinci kurtardı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:07
  1. Zemin çökünce kalorifer kazanı vinçten düştü
  2. faciadan dönüldü
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