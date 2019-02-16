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Zeljko Obradovic: “Son 2 dakikadaki küçük detaylar maçın sonucunu belirledi”

Ankara’da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom takımları karşı karşıya geldi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:33
Zeljko Obradovic: “Son 2 dakikadaki küçük detaylar maçın sonucunu belirledi”

Ankara’da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Tamamen beklediğimiz gibi bir maç oldu” diye konuştu.


Ankara Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 73- 65 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Obradovic, “Tamamen beklediğimiz gibi bir maç oldu. Çok zor ve duygusal bir maçtı. Türk Telekom’un iyi bir motivasyonla oynamasını bekliyordum. Bizim takımımızda aynı motivasyonla oynamalıydı. İki takım da son ana kadar maçı kazanmak için savaştılar. Son 2 dakikadaki küçük detaylar maçın sonucunu belirledi. Artık bu maç üzerine düşünecek çok fazla bir vaktimiz yok. Yarın bir final var. Oyuncularımı tebrik ederim büyük bir kupa kazanma ihtimali aldılar” şeklinde konuştu.


Fenerbahçe Beko’da takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise yaptığı açıklamada, “Maçın başından sonuna itibaren sert bir maç oldu. Biz de o sertliğe basketbol kuralları içerisinde karşılık vermeye çalıştık. Telekom kendi evinde oynamasına rağmen bizim taraftarımız salonda yerini aldı. İyi bir galibiyet oldu. Yarın final maçı oynayacağız. Güzel giden sezonumuzu yarın sezon ortasında taçlandırmak istiyoruz. Yarın en iyi şekilde sahaya çıkıp seyircimizle birlikte bir bütün olacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:33
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