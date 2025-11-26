  • İSTANBUL
Zeljko Obradovic resmen açıkladı: İstifa etti! Yeni umut, kötü başlangıç! 

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zeljko Obradovic resmen açıkladı: İstifa etti! Yeni umut, kötü başlangıç! 

Büyük yeni umut ile Euroleague'de sezona kötü bir başlangıç yapan Türkiye’ye Euroleague kupasını getiren ilk koç Zeljko Obradovic istifa etti. Türkiye’ye Euroleague kupasını getirmişti

Türkiye’ye Euroleague kupasını getiren 2013-20 yılları arasında Fenerbahçe’yi de çalıştıran Obradovic, Türkiye’ye Euroleague kupasını getiren ilk koç olmuş ve kariyerinde bunu 9. kez başarmıştı.

Obradovic, 2021 yılında Euroleague’de ilk zaferini kazandığı Partizan’a geri dönmüş ve o dönemin en önemli hamlesi gerçekleşmişti.

Partizan’ın internet sitesinden bir veda mesajı paylaşan Obradovic, şu ifadeleri kullandı:

”Sevgili Partizan taraftarları,

Dört buçuk yıl önce çok sevdiğim kulübüme döndüm ve sizlerle birlikte en güzel hayalimi yaşamak için yola çıktım.

 

Partizan’ımızın 10 yıl sonra yeniden Euroleague’e katılma isteği ve hedefi vardı, bunu hep birlikte başardık. Sevgili kulübümüzün maçları, sizlerin sayesinde basketbolun ötesine geçti. Ne yazık ki, bu sezon yaşanan tüm kötü şeylerin sorumluluğunu üstlenip geri dönülemez istifamı sunmak zorunda kaldığım an geldi.

Bunca yıldır kulübümüze yardım eden herkese, kulüp başkanına ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine, kulübün çalışma camiasından herkese ve tüm sponsorlara teşekkür etmek istiyorum.

Bu dört buçuk yılda yanımızda olan tüm oyunculara, profesyonel kadroma ve tüm Partizan taraftarlarına çok teşekkür ediyorum!

 

Bunca yıldır bana her fırsatta verdiğiniz koşulsuz destek, saygı ve sevgi için teşekkür ederim!

Her zaman sizden biri, sonsuza kadar minnettarım!”

