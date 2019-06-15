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Zeljko Obradovic: "Karakterli oyuncularımı kutluyorum"

Anadolu Efes karşısında 82-73 kazanarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde durumu 2-2’ye getiren Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyunumuzu değiştirmemiz gerekiyordu ve yaptık.

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:55
Zeljko Obradovic: "Karakterli oyuncularımı kutluyorum"

Anadolu Efes karşısında 82-73 kazanarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde durumu 2-2’ye getiren Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyunumuzu değiştirmemiz gerekiyordu ve yaptık. Karakterli oyuncularımı kutluyorum" dedi.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Anadolu Efes’i taraftarı önünde 82-73 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getiren Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sahalarında kaybettikleri karşılaşmanın ardından oyunlarını düzeltmeleri gerektiğini söylediğini hatırlatan Obradovic, "Bunu yaptık ve bugün sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyunun son anına kadar maçı bırakmayan ve üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Maçın hakemleriyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Obradovic, "Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım. Bugün de konuşmayacağım. Bırakalım da onlar kendi işlerini yapsınlar" şeklinde konuştu.



Ahmet Düverioğlu: "Elimizden geleni yaptık"


Galibiyette önemli bir rol sahibi olan Ahmet Düverioğlu ise takım olarak bu maça odaklandıklarını belirterek, "Takım arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmada maçın önemini birbirimize anlattık ve konsantre olduk. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bizi ateşlediler. Biz de elimizden geleni yaparak kazandık. Bundan sonraki maçları da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:55
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