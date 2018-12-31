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Zeljeznicar'da Osim dönemi

Bosna Hersek ekiplerinden Zeljeznicar'ın teknik direktörü Amar Osim oldu

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:16
Zeljeznicar'da Osim dönemi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek ekiplerinden Zeljeznicar, teknik direktörlük görevine Amar Osim'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osim ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Daha önce Japonya'dan JEF United ve Katar'dan El Kharitiyat takımlarında teknik direktörlük yapan Osim, 2010-2014 yılları arasında çalıştırdığı Zeljeznicar'a iki kez Bosna Hersek Kupası'nı kazandırdı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:16
  1. Asim Osim
  2. Bosna Hersek
  3. Zeljeznicar

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