  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Bunlar adam olmayacak’ FETÖ’cüler de sonunda CHP'den umudunu kesti Dün destek bugün köstek! Özgür’den uçkur zikzakı Birleşik Arap Emirlikleri'nde sıcak saatler Görüntülere rağmen inkar ediyor! Gergerlioğlu'ndan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ı aklama çabası Altyapıya yönelik saldırıya sert karşılık verecek ABD ve İsrail’e son uyarı Avrupa seyahatinde tam çile dönemi! Vize yetmeyecek, EES sistemiyle sınırda uzun kuyruklar oluşacak! Uçkur düşkünü ve Mansur Yavaş işbirliği! Ortak seçim videosu gündem oldu 5 kişi öldürüldü, 19 kişi gözaltına alındı İran’da iç temizlik Alman meclisinde çarpıcı anlar: 'Solcu'dan Esselamü aleyküm! Otelde askerlik yapıyorlardı Sığınağa kaçan ABD askerleri havaya uçtu
Zelensky'den Orta Doğu bombası: Rusya, İran'a yüzde yüz yardım ediyor!
Zelensky'den Orta Doğu bombası: Rusya, İran'a yüzde yüz yardım ediyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya’nın Orta Doğu’da ABD ve müttefiklerini vurması için İran’a uydu istihbaratı sağladığını iddia etti. Rus uydularının İncirlik ve Prens Sultan hava üslerini defalarca görüntülediğini belirten Zelensky, "Üçüncü görüntü saldırı işaretidir" uyarısında bulundu.

Katar ziyareti sırasında dünya medyasına çarpıcı açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Volodimir Zelensky, Rusya ve İran arasındaki askeri iş birliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Ukrayna istihbarat raporlarına dayandırdığı iddialarında Zelensky, Rus uydularının Mart ayı boyunca bölgedeki stratejik noktaları adım adım izlediğini öne sürdü.

İNCİRLİK VE EL-UDEİD LİSTEDE

Zelensky’nin paylaştığı rapora göre Rusya; 20, 23 ve 25 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü, Katar’daki El-Udeid, Kuveyt’teki petrol sahaları ve Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü'nün güncel uydu görüntülerini İran ile paylaştı. Bu koordinatların paylaşılmasının ardından 26 Mart’ta Prens Sultan Hava Üssü’nün vurulması ve 12 ABD askerinin yaralanması, Zelensky’nin iddialarını güçlendirdi.

"ÜÇÜNCÜ GÖRÜNTÜDEN SONRA SALDIRI GELİR"

Ukrayna’nın sahadaki savaş tecrübesine atıf yapan Zelensky, Rusya’nın taktiğini şu sözlerle deşifre etti: "Bir kez görüntü almak hazırlık, ikinci kez simülasyon, üçüncü kez ise bir-iki gün içinde saldırı anlamına gelir." Zelensky, Putin'in Orta Doğu’daki bu kaostan hem artan petrol fiyatları hem de yaptırımların gevşemesi yoluyla büyük kazanç sağladığını savundu.

MÜZAKERE ADRESİ: TÜRKİYE VEYA İSVİÇRE

Savaşın sona ermesi için barış görüşmelerine de değinen Zelensky, Rusya ve Belarus dışındaki her platformda masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti. Ukrayna lideri, ev sahipliği için Türkiye veya İsviçre seçeneklerinin masada olduğunu vurguladı. Rusya tarafı ise istihbarat paylaşımı iddialarını reddederken, İran'a sadece ekipman desteği verdiklerini savunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Bugun bi abd ucagi incirler acil iniş izni istedi onca yer varken neden incirlik abd yığınları incirlik ise vurulması normal
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23