Zelensky'den Orta Doğu bombası: Rusya, İran'a yüzde yüz yardım ediyor!

Katar ziyareti sırasında dünya medyasına çarpıcı açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Volodimir Zelensky, Rusya ve İran arasındaki askeri iş birliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Ukrayna istihbarat raporlarına dayandırdığı iddialarında Zelensky, Rus uydularının Mart ayı boyunca bölgedeki stratejik noktaları adım adım izlediğini öne sürdü.

İNCİRLİK VE EL-UDEİD LİSTEDE

Zelensky’nin paylaştığı rapora göre Rusya; 20, 23 ve 25 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü, Katar’daki El-Udeid, Kuveyt’teki petrol sahaları ve Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü'nün güncel uydu görüntülerini İran ile paylaştı. Bu koordinatların paylaşılmasının ardından 26 Mart’ta Prens Sultan Hava Üssü’nün vurulması ve 12 ABD askerinin yaralanması, Zelensky’nin iddialarını güçlendirdi.

"ÜÇÜNCÜ GÖRÜNTÜDEN SONRA SALDIRI GELİR"

Ukrayna’nın sahadaki savaş tecrübesine atıf yapan Zelensky, Rusya’nın taktiğini şu sözlerle deşifre etti: "Bir kez görüntü almak hazırlık, ikinci kez simülasyon, üçüncü kez ise bir-iki gün içinde saldırı anlamına gelir." Zelensky, Putin'in Orta Doğu’daki bu kaostan hem artan petrol fiyatları hem de yaptırımların gevşemesi yoluyla büyük kazanç sağladığını savundu.

MÜZAKERE ADRESİ: TÜRKİYE VEYA İSVİÇRE

Savaşın sona ermesi için barış görüşmelerine de değinen Zelensky, Rusya ve Belarus dışındaki her platformda masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti. Ukrayna lideri, ev sahipliği için Türkiye veya İsviçre seçeneklerinin masada olduğunu vurguladı. Rusya tarafı ise istihbarat paylaşımı iddialarını reddederken, İran'a sadece ekipman desteği verdiklerini savunuyor.