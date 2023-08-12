Zelensky projesini duyurdu, cevap verdi! Büyük bir sorun var: Ukrayna ordusunda yolsuzluk oldu! Yasak geliyor

Rusya ile 1,5 yıldır savaşta olan Ukrayna'da direniş sürüyor. Bu sürede orduda yozlaşmaya engel olunamadı. En büyük problem ise askere alma sürecinde yaşanıyor. Birçok sorumlu para karşılığında askere alınması gereken gençlere 'çürük raporu' sağlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, konuya ilişkin son noktayı koydu.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin özel toplantı düzenlediğini aktardı.

Toplantının önemli konularından birinin askerlik şubelerinin denetlenmesinin sonuçları olduğunu belirten Zelensky, toplantıda Ukrayna Devlet Soruşturmalar Bürosu, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve diğer kurumların raporlarını dinlediğini kaydetti.

Tüm asker alma sorumluları görevden alınacak

Zelensky, “Askerlik şubesi yetkilileri hakkında toplam 112 ceza davası, 33 şüphe var. Aldığımız kararlarla tüm bölgelerin askeri komiserlerini görevden alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu sistemin, savaşın tam olarak ne olduğunu, savaş sırasında sinizm ve rüşvetin neden vatana ihanet olduğunu anlayan insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Zelensky, “Askere alma sistemi, cephede bulunmuş veya sağlıklarını kaybettikleri için siperde bulunmayan ancak onurlarını koruyan ve sinizmi olmayan askerlere emanet edilebilir.” değerlendirmesini yaptı.

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Bu kararın Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy tarafından uygulanacağı bilgisini paylaşan Zelenskiy, yeni askeri komiserlerin atanmadan önce SBU tarafından denetleneceğini belirtti.

Askeri komiserlerinin rüşvet aldığı tespit edilmişti

Yerel basındaki haberlere göre, geçen ay bazı bölgelerin askeri komiserlerinin askere alım sürecinde görevi kötüye kullandığı ve rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteciler, Odessa Askeri Komiseri Yevgeniy Borisov'un İspanya'da pahalı mülkiyeti ve lüks arabaları olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Borisov, vatandaşlara askerlik yapmaya uygun olmadığını gösteren belge satma şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Kolluk kuvvetleri, Dnepropetrovsk Askeri Komiseri'nin de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş döneminde babası adına birkaç araba tescil ettirdiğini ve Dnipro şehrinde iki daire satın aldığını duyurmuştu.

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı Başkanı Aleksandr Novikov, 135 askeri komiserin yaşam tarzının denetlendiğini ve çoğunda pahalı mülkiyetin bulunmadığını aktarmıştı.