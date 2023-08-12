  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eğer doğruysa korkunç! Naci Görür'den kafaları karıştıran iddia

Türk enerji şirketi milyon dolarlık dev ihaleyi kazandı

Onların yaptığını birçok kişi yapmaz! Bu yaşta yaptıklarını duyunca şaşıracaksınız

Bayraktar TB2’nin kaynak kodlarına erişildiği iddiasının arkasından bakın ne çıktı! Öyle böyle değil, büyük skandal

İşte Türkiye'nin yerli S-500 silahı! Emekli korgeneral füzenin menzilini açıkladı... Yunanistan ayağa kalkacak

Bankada altını olanlar şok olacak! 1700 lira gram altın tahmini tutan Haluk Özdil duyurdu: 1 Ocak'ta...

‘Seçimden sonra kadınlar yandı’ diyen utanmazlara gelsin! İşte ilk kadın amiralin görev yeri

IEA'dan petrol için flaş açıklaması: Bölgeden bölgeye dünyanın her yerinden yükseliş! Bu sözlerle duyurdular

Petrol emareleri üzerine TPAO bölgeye gitti! Her an 'petrol fışkırıyor' haberini alabiliriz

Her geçen gün önemi daha iyi anlaşılıyor! Barajlardaki su kaybına müthiş formül
Dünya Zelensky projesini duyurdu, cevap verdi! Büyük bir sorun var: Ukrayna ordusunda yolsuzluk oldu! Yasak geliyor
Dünya

Zelensky projesini duyurdu, cevap verdi! Büyük bir sorun var: Ukrayna ordusunda yolsuzluk oldu! Yasak geliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-12 00:18:00 - 2023-08-12 00:22:58
Zelensky projesini duyurdu, cevap verdi! Büyük bir sorun var: Ukrayna ordusunda yolsuzluk oldu! Yasak geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, askere alım sisteminde yolsuzluk nedeniyle tüm bölgelerin askeri komiserlerini görevden alacaklarını duyurdu. Askerliğe saygı duyan vatandaşlar tarafından ise 'çürük raporu' sağlanmasına tepki gösterildi. En büyük problem: Ukrayna ordusunda yolsuzluk skandalı patlak verdi. Gelişmeleri duyan şaştı kaldı

Rusya ile 1,5 yıldır savaşta olan Ukrayna'da direniş sürüyor. Bu sürede orduda yozlaşmaya engel olunamadı. En büyük problem ise askere alma sürecinde yaşanıyor. Birçok sorumlu para karşılığında askere alınması gereken gençlere 'çürük raporu' sağlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, konuya ilişkin son noktayı koydu.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin özel toplantı düzenlediğini aktardı.

Toplantının önemli konularından birinin askerlik şubelerinin denetlenmesinin sonuçları olduğunu belirten Zelensky, toplantıda Ukrayna Devlet Soruşturmalar Bürosu, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve diğer kurumların raporlarını dinlediğini kaydetti.

Tüm asker alma sorumluları görevden alınacak

Zelensky, “Askerlik şubesi yetkilileri hakkında toplam 112 ceza davası, 33 şüphe var. Aldığımız kararlarla tüm bölgelerin askeri komiserlerini görevden alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu sistemin, savaşın tam olarak ne olduğunu, savaş sırasında sinizm ve rüşvetin neden vatana ihanet olduğunu anlayan insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Zelensky, “Askere alma sistemi, cephede bulunmuş veya sağlıklarını kaybettikleri için siperde bulunmayan ancak onurlarını koruyan ve sinizmi olmayan askerlere emanet edilebilir.” değerlendirmesini yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kararın Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy tarafından uygulanacağı bilgisini paylaşan Zelenskiy, yeni askeri komiserlerin atanmadan önce SBU tarafından denetleneceğini belirtti.

Askeri komiserlerinin rüşvet aldığı tespit edilmişti

Yerel basındaki haberlere göre, geçen ay bazı bölgelerin askeri komiserlerinin askere alım sürecinde görevi kötüye kullandığı ve rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteciler, Odessa Askeri Komiseri Yevgeniy Borisov'un İspanya'da pahalı mülkiyeti ve lüks arabaları olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Borisov, vatandaşlara askerlik yapmaya uygun olmadığını gösteren belge satma şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Kolluk kuvvetleri, Dnepropetrovsk Askeri Komiseri'nin de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş döneminde babası adına birkaç araba tescil ettirdiğini ve Dnipro şehrinde iki daire satın aldığını duyurmuştu.

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı Başkanı Aleksandr Novikov, 135 askeri komiserin yaşam tarzının denetlendiğini ve çoğunda pahalı mülkiyetin bulunmadığını aktarmıştı.

ABD'li milyarder ölümsüzlük hilesi için verdiği müthiş rakam! Şaşkına çeviren haber: Tam 2 milyon dolar!
ABD'li milyarder ölümsüzlük hilesi için verdiği müthiş rakam! Şaşkına çeviren haber: Tam 2 milyon dolar!

Aktüel

ABD'li milyarder ölümsüzlük hilesi için verdiği müthiş rakam! Şaşkına çeviren haber: Tam 2 milyon dolar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23