Ukrayna’da 2019 yılında Zelenski’nin ünlendiği TV kanalının sahibi Ihor Kolomoisky'nin dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alınmasına karar verildiği öğrenildi.

Batı’nın desteklediği Zelenski yönetimine yakınlığıyla bilinen Oligark milyarder Kolomoisky iki ay süreyle gözaltında tutulacak.

İKİ AY GÖZALTINDA TUTULACAK

Euronews’in haberine göre Kiev'de bir mahkeme, daha önce Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye yakın olan Ukraynalı milyarder Ihor Kolomoisky'nin dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alınmasına karar verdi.

Ülkenin en zengin adamlarından biri olan 60 yaşındaki Kolomoisky, iki ay süreyle gözaltında tutulacak.

Kolomoisky, cumartesi akşamı geç saatlerde Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı bir tişört ve mavi bir ceket giyerek mahkemeye geldi.

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Mahkeme, Kolomoisky'nin kefaletini 509 milyon Ukrayna Grivnası (yaklaşık 12.7 milyon Euro) olarak belirleyerek "önleyici tedbir" almaya karar verdi.

UKRAYNA SEÇKİNLERİ KENDİ HALKINA İHANET ETTİ

aydinlik'a göre: Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, Batıcı Zelenski yönetimiyle Ukrayna’nın soyulduğunu ve ülkesinin NATO silahları için bir poligona dönüştürüldüğünü kaydetmişti:

“Ukrayna’nın siyasi seçkinlerinin büyük bir kısmı, her şeyden önce kendi halkına ihanet etti. Onu soydu, haklarını ve özgürlüklerini elinden aldı, düşünmesini ve analiz etmesini engelledi, küstahça aldattı. Şimdi ülkeyi NATO silahları için bir poligona dönüştürerek, bu insanları öldürüyor ve bundan milyarlarca dolar kazanıyor. Ukrayna'nın bir devlet olarak ölümü artık durdurulamaz. Aslında o (devlet) artık yok. Böyle bir yönetim ve siyasi gelenekle bir ülkenin uzun süre var olması mümkün değil. Kırgınlık, aptallık, fanatizm ve zulüm üzerine bir ülke kuramazsınız. Oysa Ukraynalı seçkinler halka başka bir şey öneremiyor”