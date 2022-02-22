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Gündem Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek
Gündem

Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 08:21:00 -
Zelenskiy, Erdoğan'la Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.

Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

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