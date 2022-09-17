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Dünya Zelenski, Reuters'a konuştu! Türkiye'ye çağrı
Dünya

Zelenski, Reuters'a konuştu! Türkiye'ye çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Reuters'a verdiği demeçte, Türkiye'den daha fazla yardım beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 17:31:00 -
Zelenski, Reuters'a konuştu! Türkiye'ye çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Reuters'a verdiği demeçte, Türkiye'den daha fazla yardım beklediklerini söyledi.

24 Şubat'tan bu yana Rusya ile savaşın içinde olan Zelenski, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu.

Rusya'nın Ukrayna’nın kuzeydoğusunda savaş suçu işlediğini söyleyen Zelenski, savaşın gidişatının diğer ülkelerden gelecek silahların temin hızına göre değişeceğini söyledi.

Zelenski, "Şu an itibariyle Harkiv’in kuzeydoğusunda 450 insan ölü olarak bulundu. Fakat diğer farklı bölgelerde de bu tür toplu mezarlar var. İnsanlara işkence edilmiş ve bütün aileler yok olmuş" dedi.

Zelenski, "Biz Türkiye'den daha çok yardım istiyoruz, biz Güney Kore'den daha fazla yardım istiyoruz. Biz Arap dünyasından daha çok destek istiyoruz. Asya'dan yardım bekliyoruz" ifadesini kullandı.

 

 

 

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