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Gündem Zeki Kayahan Coşkun'un avukatı bu belgeyi görmedi mi? 'Yalan bilgiyi yaymak suçtur' diyerek Akit'i hedef aldı!
Gündem

Zeki Kayahan Coşkun'un avukatı bu belgeyi görmedi mi? 'Yalan bilgiyi yaymak suçtur' diyerek Akit'i hedef aldı!

Zeki Kayahan Coşkun'un avukatı Ömer Kavili, H.K.G.'nin mahkeme tutanaklarına geçen ifade kaydı üzerinden Yeni Akit'i hedef alarak, "Asılsız beyan, iftira suçtur. Yalanın ilgilileri ve linç edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 21:59:00 - 2023-01-20 22:08:59
Zeki Kayahan Coşkun'un avukatı bu belgeyi görmedi mi? 'Yalan bilgiyi yaymak suçtur' diyerek Akit'i hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

Zeki Kayahan Coşkun'un avukatı Ömer Kavili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda H.K.G.'nin ifadesindeki iddiaları muhatabına sorup, kamuoyunu bilgilendiren Yeni Akit gazetesini hedef aldı.

Twitter'dan mesaj paylaşan Avukat Kavili, mahkeme tutanağındaki ifadeyi yalanlayarak, "Müvekkilim sayın Zeki Kayahan Coşkun hakkında, Yeni Akit kaynaklı haberlerin gerçekle ilgisi yoktur. Asılsız beyan, iftira suçtur." dedi.

Ömer Kavili'nin mesajını iddianın muhatabı Zeki Kayahan Coşkun da Retweet etti.

Avukat Ömer Kavili'nin paylaşımı!

H.K.G.'nin ifade tutanağı!

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