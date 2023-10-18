Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan İsrail açıklaması! 'Katillerin anladığı tek dil var: kuvvet'

Yapıcıoğlu, "Eğer vicdanı ölmemiş, insanlığını yitirmemiş olanlar harekete geçmezse, Siyonizmin nasıl bir sapıklık olduğunu bilmeyenlerin "bu kadar da olmaz" diyecekleri çok vahşet görürüz." dedi.

"Siyonist katillerden merhamet dilenen zavallılar ne zaman uyanır? Vahşette sınır tanımayan katillerin anladığı tek dil var: kuvvet." ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, İslam ülkelerine, "Bütün İslam ülkelerinin ve soykırıma karşı, insani değerlerden yana olan diğer ülkelerin hep birlikte ayağa kalkmasının zamanı gelmedi mi?" diye sordu.

Zekeriya Yapıcıoğlu açıklamasında, İsrail zulmüne karşı atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

1- Siyonist terör şebekesinin devlet değil bir terör örgütü olduğu gerçeği görülmeli, devlet olarak tanınmasından vazgeçilmelidir. "Normalleşme" hokkabazlığından vaz geçilmelidir.

2- Siyonist işgal rejimi ile diplomatik ilişkisi olanlar bu ilişkilerini derhal kesmeli, diplomat kılıklı siyonistleri derhal sınırdışı etmeli, kendi diplomatlarını geri çağırmalıdır.

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3- Hava sahaları siyonist işgal rejiminin hava limanlarına giden ve oralardan kalkan bütün uçaklara kapatılmalıdır. Deniz araçları ile ilgili benzer uygulama yapılmalıdır.

4- Soykırım cürmünün birkaç yetkili tarafından değil, ortak kararla işlendiği kabul edilmeli, destekleyenler ve cesaretlendirenler ile ilgili soruşturmalar açılmalıdır. Vahşetin sorumluları hakkında derhal yakalama/tutuklama kararları çıkarılmalıdır.

5- Daha önce Güney Afrika'nın Irkçı Rejimine uygulanan toplu ambargo siyonistlere de uygulanmalıdır.

6- Ambargoya uymayanlara yaptırım uygulanmalıdır.

7- Gazze’ye acil insani yardım gönderilmeli, bunun için siyonistlerden izin isteme zilletine düşülmemelidir.

Zulme sessiz kalmak, zulümdür. Zalime destek olmak, cürümdür. İnsanlık er veya geç bu cürümlerin hesabını soracaktır.

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