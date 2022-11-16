Zekat Kongresi, Cuma günü başlıyor
Zekat Kongresi, Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla İstanbul’da başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin ortak düzenleyeceği Zekat Kongresi, Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla İstanbul’da başlıyor.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilecek kongre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
Kongre, ‘İslam Ekonomisinin Temel Prensipleri ve Özgün Yönleri’ başlıklı açılış konferansının ardından 6 oturumla devam edecek.
‘Zekat ve Birey’, ‘Zekat ve Toplum’, ‘Zekat ve Din Eğitimi’, ‘Zekat ve Fıkıh’, ‘Türkiye’de Zekat Uygulamaları ve Diyanet’ başlıklı oturumların ardından kongre, ‘Değerlendirme’ oturumuyla sona erecek.
Uluslararası düzeyde katılımın da olacağı kongre, üç gün sürecek.