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Zehirli guatr hastalarında...

Zehirli guatr hastalarında gözlerin ileri doğru çıkması (egzoftalmi) oluşur.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:26
Zehirli guatr hastalarında...

Sorun “tiroid” sorunudur. Bu bakış genellikle böyle iki taraflıdır. Tek taraflı da olabilir. Hastaların en çekindiği bulgulardandır. Her zehirli guatr hastasında göz bulgusu olmayabilir. Özellikle nodüllü zehirli guatr hastalarında göz bulgusu nadirdir. Göz bulgusu olan hastalarda tiroid bezine karşı oluşan antikorlar genellikle yüksektir.

Göz bulgularının şiddetine göre gözlerin ileri doğru çıkması, göz kapaklarının kapanmaması.gözde kızarıklık, yanma, iltihaplanma görülebilir. Sigara içenlerde göz bulguları daha sık görülür ve ilerleyicidir.

Göz bulgularının düzelip, düzelmeyeceği hipertiroidi tedavisi için seçilen yöntemle (ilaç, radyoaktif iyot, ameliyat )ilişkili değildir.Tedavi için hangi yöntem seçilirse seçilsin göz bulguları aynı şekilde kalabilir, düzelebilir veya tedavi sonrası ortaya çıkan hormon yetmezliği uygun tedavi edilmezse düzelmez hatta ilerleyebilir.

Hipertiroid, kemik erimesini artırıyor

Menopoz döneminde nispeten sık görülen hipertiroit, bu dönemde zaten artan kemik erimesi riskini daha da artırır. Onun için hipertiroit tedavisinin etkili bir şekilde yapılması son derece önemlidir.

Tiroit bezinin fazla çalışmasına “Hipertiroit” denilmektedir. Sık rastlanan bir durumdur. Üreme çağındaki kadınlarda adet düzensizliği belirtileri genellikle geri plandadır ancak gecikmeli adet görme veya uzun süreli adet görememe hipertiroit durumunda da söz konusu olabilir.

Bunun neticesinde ellerde titreme, sıcağa tahammülsüzlük, sinirlilik ve hassasiyet, kilo kaybı, aşırı terleme, nabzın hızlanması ve çarpıntı, ishal görülür.

Hipertiroit tedavisinde fazladan üretilen tiroit hormonlarının dokulara etkisini gideren ilaçlardan faydalanılabilir. En iyi tedavi yöntemi hormon üretimini azaltan ilaçlarla yapılandır denilebilir.

Menopoz döneminde nispeten sık görülen hipertiroit, bu dönemde zaten artan kemik erimesi riskini daha da artırır. Onun için hipertiroit tedavisinin etkili bir şekilde yapılması son derece önemli...

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:26
  1. zehirli guatr
  2. Hipertiroid

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