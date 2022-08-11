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Siyaset Zehir zemberek sözler! Latif Şimşek flaş kararını açıkladı
Siyaset

Zehir zemberek sözler! Latif Şimşek flaş kararını açıkladı

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ile korumasının darbettiği gazeteci Latif Şimşek, saldırıyı kınamayan Parlamento Muhabirleri Derneği’nden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 11:54:00 -
Zehir zemberek sözler! Latif Şimşek flaş kararını açıkladı

Gazeteci Latif Şimşek, geçtiğimiz pazar günü, tv100 ekranlarındaki “Gündeme Dair” programında Cemal Enginyurt ve 'özel koruması' Emrah Topal tarafından uğradığı saldırıya ilişkin bir açıklama yapmayan Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt geçen cuma akşamı katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve özel koruması olduğu iddia edilen Emrah Topal, Latif Şimşek'e saldırıda bulundu. Bunun üzerine Şimşek, Cemal Enginyurt ve Emrah Topal'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan Emrah Topal hakkında ise gözaltı talimatı verdi. Topal, olayın yaşandığı gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Topal tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Meslektaşlarından saldırı için tepki göstermesini isteyen Şimşek, bugün bir istifa tweet’i attı. Şimşek, "Ağzı lağım kokan kahpeler tarafından yapılan kalleş saldırıyı kınamayarak, gazetecilik mesleğine kara bir leke süren, 20 yıldır üyesi olduğum, Parlamento Muhabirleri Derneği’nden istifa ediyorum” diye yazdı.

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