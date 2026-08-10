Zehir tacirlerine soğan çuvallı tuzak sökmedi! Ankara'da rekor miktarda metamfetamin yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Narkotik ekiplerince Ağrı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Haymana'da düzenlenen dev operasyonda, soğan çuvalları arasına gizlenmiş 93 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, soğan çuvalları arasına gizlenmiş 93 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ağrı ve Haymana Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.
Ağrı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ağustos'ta Haymana'da yapılan operasyonda, soğan çuvalları arasına gizlenmiş 90 parça halinde toplam 93 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
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