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Aktüel Zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Aktüel

Zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 21 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:29:00 -
Zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada ise 440 gram eroin, 37 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

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