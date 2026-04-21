Zehir tacirlerine geçit yok! Gaziantep'te narkotik pençesi
Gaziantep Emniyeti, uyuşturucu baronlarına ve sokak satıcılarına yönelik amansız takibini sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, zehir sevkiyatı yapan bir otomobil narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gençlerimizi zehirlemek için yola çıkan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece demir parmaklıklar ardına gönderildi.
Gaziantep'te aracında 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, kent merkezinde durdurulan otomobilde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 10 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
