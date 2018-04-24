Zehir tacirlerine “drone” baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıları ile çevre kent ve ilçelerden çeşitli yol ve yöntemlerle uyuşturucu madde nakleden kişileri yakalamak için harekete geçti.

OPERASYONDA DRONE KULLANILDI

Erzurum'un yanı sıra İstanbul'daki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerinden oluşan 100 polisin yanı sıra "drone" ve narkotik dedektör köpeği de katıldı.

Dronenin şüphelilerin kaçış güzergahlarının belirlenmesi amacıyla kullanıldığı operasyonda, zanlılar U.T, M.Ç, E.K, S.K, E.T, T.B, V.Ç, M.T, Y.A, K.Ü, H.G, M.G, M.G. ve A.D yakalandı.

Zanlıların kaldıkları adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 92,38 gram bonzai, 45,69 gram esrar, 19,81 gram metamfetamin ve 111 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında "İştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.