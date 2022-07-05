Zebra kek tarifi nasıl yapılır? Bu tarif başka yerde yok

Zebra Kek Tarifi İçin Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt (200 ml)

1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı un (sade hamura ekleniyor)

Zebra Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta ile şekeri beyazlayana kadar çırpın. Daha sonra süt, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek çırpmaya devam edin ve bildiğimiz kek hamurunu oluşturun. Hazırladığınız hamuru iki eşit parçaya bölün ve ayırdığınız hamurlardan birine kakaoyu ekleyin. Diğer sade hamuru da un ekleyerek tekrar çırpın. Yaklaşık 24 cm. çapındaki yağlanmış yuvarlak tepsinin tam ortasına yaklaşık 1 kepçe kadar sade hamurdan dökün Fazla bekletmeden hemen bir kepçe de kakaolu hamurdan sade hamurun ortasına dökün. Kek harcı bitene kadar devam edin. Bu işlemi yaparken ara vermeyin. Aşağıda aşama aşama resimler eklenmiştir oradan inceleyebilirsiniz. Hazır olan keki önceden ısıtılmış fırında 160 derecede yaklaşık 40 dakika pişirin. Pişen keki fırından alarak soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelen keki kalıptan çıkartıp dilimleyerek servis edin. Dilimlendiğinde çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor…

Diğer tarif;

Zebra Kek Malzemeleri

3 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Zebra Kek Nasıl Yapılır?

1- Yumurtayı şekerle çırpıyoruz. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.

2- Unu, kabartma tozu vanilyayı ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karıştırıyoruz.

3- Hamuru iki eşit parçaya bölüyoruz. Birine kakao ekleyip karıştırıyoruz.

4- Tepsinizi ya yağlayabilirsiniz ya da yağlı kağıt serebilirsiniz. İki kahve fincanı alın. Kahve fincanının içine kaşıkla birine kakaolu karışımdan diğerine sade karışımdan koyun. Tepsinizin ortasına sade karışımlı olan kahve fincanını dökün. Tam ortasına kakaolu karışımı dökün. Aşağıdaki fotoğraftaki gibi. gibi. Bu şekilde kahve fincanını doldurarak tüm hamuru iç içe dökün. Ben kelepçeli kek kalıbı kullandım.

5- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdan testini geçene kadar pişirin. Afiyet olsun.