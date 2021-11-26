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Kadın - Aile Zayıflatıyor! Pancarın önemli faydaları
Kadın - Aile

Zayıflatıyor! Pancarın önemli faydaları

Kırmızı pancar önemli besin maddeleri içeren kök sebzedir.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 21:14:00 - 2021-11-27 20:12:00
Zayıflatıyor! Pancarın önemli faydaları

Kırmızı pancar tam bir şifa deposudur. Bunun sebebiyse mineraller ve vitaminler bakımından çok zengin olmasıdır. Kırmızı pancar bağışıklığı toksinlere karşı korur. Böylelikle de vücudu güçlendirir.

Pancar zayıflatıyor

Pancar yıllarca karaciğer detoksunda kullanılmış, aynı zengin içeriği ile karaciğerin detoks kapasitesini arttırır. Pancardaki kalori oranı çok düşük olduğu gibi yüksek oranda lif içerir. Bu da kilo almanıza sebep olabilen yiyeceklerden daha az tüketmenizi sağlar

Kırmızı pancarın faydaları

Kırmızı pancar hem kişinin besin ihtiyacını karşılar hem de sağlığını düzgün düzeyde tutmasını sağlar. Kırmızı pancarın faydaları çok fazladır. Kırmızı pancar birçok hastalığın iyileşmesinde rol oynar. Ayriyeten kırmızı pancar bazı hastalıkların oluşmasının da önüne geçer. İşte o hastalıklar...

  • Ödemi Engeller
  • Bağışıklığı Güçlendirir
  • Kanserin Önüne Geçer
  • Kalp Sağlığını Korur
  • İdrar Sökücüdür
  • Karaciğeri Temizler
  • Anemiye İyi Gelir
  • Antidepresandır
  • Sindirim Sistemine Yardım Eder
  • Hamilelerde Bebek Gelişimini Destekler

A, B, C Vitaminlerini bandıran kırmızı pancar çoğu hastalığın yenilmesine yardım eder. Ayrı olarak kırmızı pancar içerisinde potasyum, çinko, magnezyum, kalsiyum, demir ve fosfor da bulunmaktadır.

Kırmızı pancardan çok lezzetli tarifler 

Kırmızı Pancar Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 kg kırmızı pancar
  • 1 su bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 6-7 diş sarımsak
  • Yeteri kadar su

Yapılışı

Pancarları yıkayıp, kabuklarını ince halde soyalım. Üzerine çıkacak kadar kaynar su döküp kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatalım. Sertse biraz daha kaynatılabilir. Çatal batırıp pişip pişmediğini kontrol edebiliriz. Delikli kepçe ile pancarları sudan çıkarıp geniş bir kaba alalım. Biraz ılındıktan sonra küp küp doğrayalım. Kavanozlara alalım. Aralarına 1-2 diş sarımsak yerleştirelim. Sarımsakları ortalarından keserek pay edebiliriz Ilıyan haşlama suyuna tuz, sirkeyi karıştıralım. Kavanozlara paylaştıralım. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatalım. Serin bir ortamda beklemeye alalım. Birkaç gün sonra yemeğe hazır hale gelir.

Kırmızı pancar salatası 

Pancarın ve elmanın kabuğunu soyup rendeliyoruz. Dereotunu kıyıp diğer malzemeler ile karıştırıyoruz. Damak tadınıza göre ki 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı saf nar ekşisi ve 1 çay kaşığı tuz tam kıvamında oluyor. Sos malzemelerini karıştırıp salatanın üzerine gezdiriyoruz. Afiyet olsun.

 

 

 

 

 

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