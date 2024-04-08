Zayıflatan leblebi diyeti ile bu kez sağlığını korumak mümkün! Beyaz leblebi diyeti ile zayıflama nasıl olur?

Leblebi genelde herkes tarafından sevilir. Taze taze sıcak leblebi kokuları yayıldığında duramadan hemen alırız. Nohut çeşitli işlemlerden geçerek leblebi haline gelir. Lif, protein, vitamin, mineral açısından zengindir. Leblebi kuruyemiş olduğu için zayıflatır mı yoksa kilo mu aldırır sorusunun cevabı hep merak edilir. 100 gramında 180 kalori bulunan leblebi zayıflamamıza bir hayli yardımcı oluyor.

Leblebi diyeti ile zayıflayanlar 3 gün gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık 3 kilo vermektedir. Şok diyetler arasında yer alan bu diyet ile mümkün olan en kısa sürede fazla kilolarınızdan kurtulmanız mümkün. Leblebi yiyerek zayıflama yönteminin bu kadar çok tercih edilmesinin bir diğer sebebi de leblebinin tok tutucu özelliğidir. Özellikle lif ve protein içeren bir kuruyemiş olan leblebi, sağlık için oldukça faydalıdır.

Leblebi diyetine gelirsek; 5 tane organik limonu 2,5 litre içme suyuna sıkın (musluk suyu kullanmayın.) 3 gün boyunca sadece 3 öğün birer bardak leblebi yiyin. Onun dışında sadece bu limon su karışımını tüketin. Detoks niteliğindeki bu diyeti 3 gün uygulayıp 4. gün normal beslenmenize dönebilirsiniz. Bu diyetle çok kısa sürede toksinleri vücudunuzdan atıp, yağ yakmaya başlarsınız..

Haftada 1-3 kilo verebileceğiniz bir diyet önerisi ise şöyle;

-Sabah: 2 dilim kızarmış çavdar ekmeği, 2 kibrit kutusu büyüklüğünde peynir, 2 sivri biber.

-Ara öğün: 1 bardak az yağlı süt ve 1 avuç leblebi

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-Öğlen: 1 tabak yağsız yeşil salata, 2 kibrit kutusu lor peyniri, 4 ceviz ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-Ara öğün: 1 bardak bitki çayı, 1 avuç leblebi

-Akşam: 1 porsiyon sebzeli balık, yağsız bol yeşillikli salata

-Ara öğün: 1 bardak yeşil çay, 1 avuç leblebi

Ayrıca; atıştırmayı sevenlerdenseniz beslenme düzeninizi değiştirmeyerek, leblebiyi ara öğünlerde birer avuç yiyerek zayıflayabilirsiniz. Çünkü leblebi mide öz suyunu emerek tokluk hissi verir. Yedikten sonra bir bardak su içerseniz tokluk hissini arttırırsınız. Böylece hem ara öğününüzde daha kalorili atıştırmalık tüketmemiş olursunuz, hem de tokluk hissinden dolayı ana öğünde daha az yemek yersiniz. Alışkanlık haline getirdiğiniz takdirde zamanla hem sağlıklı, hem gözle görülür şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır. Ayrıca kilo vermenizi sağlayacak diğer özellikleri de; vücudun leblebiyi öğütürken kalori harcaması, kan şekerini düşürdüğünden tatlı yeme ihtiyacının azalmasını sağlamasıdır.