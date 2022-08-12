Zayıflatan haşlanmış limon: Saraçoğlu'ndan Haftada 2 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti!

Sağlık açısından da yararlı olduğu bilinen haşlanmış limon ile formunuzu koruyabilir fit bir bedene sahip olabilirsiniz. İki farklı tarif paylaşıyoruz...

Haftada 2 Kg Verdiren Limon Kürü Tarifi İçin Malzemeler

6 adet limon

2 yemek kaşığı biberiye

1 yemek kaşığı taze zencefil

10 bardak su

Haftada 2 Kg Verdiren Limon Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu mucizevi limon kürü sağlıklı beslenmeyle birlikte müthiş kilo verdiriyor ve koruyor kilonuzu. Limonları dilimliyoruz zencefili atıyoruz suyu ekledikten sonra kaynamaya bırakın sonra biberiyeleri ekleyip biraz daha kaynatın ve altını kapatıp şişeye süzün. 3 gün boyunca dolapta durabilir 3 gün sonra yenisi yapılır. Sabah aç karnına ve yemeklerden önce birer bardak içilir. Ek olarak 3 litre su içmeye özen gösterin. Rahatsızlığı olanlar ve emziren anneler, hamileler, tansiyon hastası olanlar kullanmasın.

Saraçoğlu'ndan kilo verdiren haşlanmış limon diyeti! Haşlanmış limon ile nasıl zayıflanır?

Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri limondan alabileceğiniz bu diyet ile forma girmiş bir bedenin zirvesini yaşayabilirsiniz. Besleyici değeri yüksek olan limon sayesinde satın alabileceğiniz limonun haşlanmış hali ile kilo vermek oldukça kolaydır. Yaz mevsiminde formda kalmak ve verdiğiniz kiloları kısa zamanda yeniden almak istemiyorsanız 1 ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyetini uygulayabilirsiniz. Yaraları saymakla bitmeyen limonu diyette tüketmek için şu adımları izleyebilirsiniz...

Kahvaltıdan önce: 1 bardak ılık su, yarım limon (limon suyu ile beraber)

Kahvaltı: 1 dilim buğday ekmeği, 1 haşlanmış yumurta, yeşillik, 4-5 zeytin

Ara öğün: 1 bardak limonata

Öğlen: 1 kase yağsız yoğurt, 5-7 adet ceviz ya da fındık

Ara öğün: 1 bardak ılık su, yarım limon (limon suya sıkılacak)

Akşam: 1 porsiyon kırmızı et / tavuk eti / balık eti, zeytinyağlı salata

Uyumadan bir saat önce: 1 bardak ılık su, yarım limon (limon suyu ile beraber)

Magnezyum, potasyum, demir ve kalsiyum bakımından zengin olan limon, antioksidan kaynağı olmasının yanı sıra lifli özelliği ile tüketilebilir ideal besinlerdendir. Aç karna tüketildiği zaman detoks etkisi oluşturarak bağırsaktaki kötü huylu bakterileri ortadan kaldırır ve vücudun dinç olmasını sağlar. Yağ yakım sürecini hızlandırarak vücudu zararlı toksinlerden arındırmaya yarayan limon ile zayıflamak için:

MALZEMELER:

5 tane limon

5 diş sarımsak

Bir parça zencefil

2 litre su

HAZIRLANIŞI:

Taze taze satın aldığınız limonların kabuklarını soyup suyunu güzelce sıkın. Daha sonra limon posalarını ayırıp sarımsak ve zencefili blenderdan güzelce geçirin. Suyunu tencerede kaynattıktan sonra limonun suyunu, posalarını, zencefili ve sarımsakları içine atın.

10 dakikalık bir kaynama süresinden geçtikten sonra soğuk bir şekilde sabahları aç karna tüketin.