Zayıflamanın şifresi: Lahana

Geleneksel olarak kilolu insanların lahana çorbası içerek zayıflama yolunu tercih ettikleri ve bununla da başarılı oldukları görülmektedir.

Lahana'nın başlıca etken maddelerinden biri laktik asittir. Bağırsaklardaki yararlı bakterilere sağlıklı bir ortamın hazırlanmasında bu maddenin çok önemi var..

Çiğ olarak yemek veya sıkarak suyunu içmek daha faydalıdır. Ayrıca kansızlığı giderir. İdrar söktürür. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Mide ve bağırsak yaralarını yumuşatır. Kabızlığı giderir. Kandaki şeker miktarını düşürür. Göğüs ucu çatlaklarını giderir. Guatr olanlar yememelidir.

Çaydanlıkta kaynayan ikili

Çay'ı çok sevdiğimi söyleyince, yaşlı bir teyze anlattı geçenlerde. “Bak..” diye başladı söze, “..çayın alt demliği evdeki kaynanadır; devamlı kaynar durur... Üst demlik evdeki gelindir; alt demlik kaynadıkça o olgunlaşır, demlenir...



Gelinin kocası ise bardaktır; biraz kaynana doldurur onu biraz da gelin... Çocuklar çayın şekeridir; tat verir... Görümce ise çay kaşığıdır; arada bir gelir ve karıştırır gider...



Kaynataya gelince; o da bardak altıdır; dökülenleri bir araya toplar...” Çay deyip de geçmemek lâzım demek ki... Bi durmak, düşünmek lâzım .. Bir de çay tabağındaki rafine şekeri ortadan kaldırmak.. Geçenlerde etraflıca yazdık çünki, bunu en çok kanser seviyor!