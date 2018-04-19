Zayıflamak için önce duygularınızı iyileştirin

Yeni bir eve taşınmak, sınava hazırlanmak, iş değişikliği, var olan ilişkinin bitişi, aile üyelerinden birinin sağlık problemi gibi pek çok sebep bireyin yaşamında duygusal olarak büyük bir değişim yaşamasına sebep oluyor. Konuyla ilgili Uzman Psikolok Yelda Uçtu Öge, olumsuz duygularla başa çıkabilmek için tercih edilen en kolay yöntemin yiyeceklerin tüketilerek rahatlamak olduğunu söyledi. Öge, "Yaşantımızdaki büyük değişimlerle başa çıkabilmek aslında kolay değildir. Öfke, üzüntü, stres, kaygı gibi olumsuz duygular kendimizi mutsuz hissetmemize sebep olur. Duygusal yeme olarak adlandırdığımız yeme sendromu, tıka basa tok olsanız dahi şekerli, yağlı yani yüksek kalorili yiyecekleri sık sık tüketme ihtiyacı hissetmenize sebep olur. Kişinin yaşam kalitesini düşürerek, kilo almasına ve psikolojik olarak kendisini mutsuz hissetmesine neden olur" diye konuştu.

"DUYGUSAL YEME EĞİLİMİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?"

Duygusal yeme davranışındaki kişiyi yiyeceklere yönlendiren açlık hissi değil, çözümlenemeyen duyguların olduğunu ifade eden Uzman Psikolok Yelda Uçtu Öge, "Zihnimizden geçen düşüncelerimiz ve hissettiğimiz duygularımız davranışlarımızın da bir belirleyicisidir. Kişide kaygı, öfke, mutsuzluk oluşturan olumsuz duygular, yeme davranışını tetikler. Duygusal yeme eğilimi olan kişiler, baş edemedikleri olumsuz duygularını hemen bir şeyler yiyerek farkında olmadan problemlerini hafifletmeye çalışırlar. Tercih edilen yiyecekler genellikle yüksek kalorili çikolata, cips, pasta, kuru yemiş, hamur işi, hamburger gibi kolay ulaşılabilir ve hızlıca tüketilebilir yiyeceklerdir" dedi.

Duygusal yemenin sonuçlarının neler olduğuna da değinen Öge, "Duygusal yeme ataklarının sonuçları ise, kişide suçluluk ve pişmanlık hislerine sebep olur. Birçok kişi hayatının bir döneminde diyet yapmıştır. Çocukluk, ergenlik, evlilik öncesi, doğum sonrası, özel günler gibi. Yapılan diyetler olumlu sonuç verse de verilen kilolar kısa bir süre sonra hızlıca geri gelmiştir. Kiloların tekrar alınması ve diyetlerin yarım bırakılış sebepleri duygusal sorunların fark edilememesinden ya da çözümlenmemesinden kaynaklanır" şeklinde konuştu.

"DUYGUSAL YEMEĞİ TETİKLEYEN HASTALIKLAR NELERDİR?"

Duygusal yemeyi tetikleyen hastalıkların altında kronik stres, depresyon, panik atak ve yeme bozuklukları gibi psikolojik hastalıkların yatabileceğini söyleyen Öge, "Bu durum kişinin motivasyonunu olumsuz şekilde etkileyecektir. Yapılan diyetler bir süre sonrasında kişinin sıkılmasına ve diyeti bırakmasına, verilen kilolarında hızlıca geri gelmesine sebep olur. Ayrıca kişiler diyet yapmayı zorunlu bir görev gibi algılamaya başlar. Bu durum kişinin kaygılarını da tetikler" ifadelerini kullandı.

Son olarak duygusal yeme ile başa çıkmak için neler yapılması gerektiğini aktaran Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikoloğu Yelda Uçtu Öge şunları söyledi:

"Duygusal yeme sendromu yaşıyorsanız, konusunda uzman bir psikologdan ve diyetisyenden destek almanız gerekir. Özellikle duygusal yeme sendromu hakkında eğitim almış psikologlar bu sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Yardım almak için başvuran kişilerin psikolog ve diyetisyen eşliğinde destek alması, kişilerin duygusal sorunlarının çözümlenerek psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerine, sağlıklı bir beslenme alışkanlığının kazanılmasına ve kişinin fazla kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmasını sağlayacaktır."