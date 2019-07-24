Zayıflamak için başladığı sporda hedefi Avrupa şampiyonluğu





KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Ailesinin desteğiyle fazla kilolarından kurtulmak amacıyla boksa başlayan Abuzer Topaloğlu, Genç Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve 2012 yılında boksa başlayan 18 yaşındaki milli sporcu Abuzer Topaloğlu'nun kariyerinde 5 Türkiye birinciliği ile uluslararası turnuvalarda dereceleri bulunuyor.

Boks antrenörü olan babası Ahmet Turan Topaloğlu ile boksta dünya ikinciliği olan ablası Remziye Topaloğlu'nun yönlendirmeleriyle bu spora başlayan Abuzer Topaloğlu, eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Abuzer Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilolu bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyledi.

Arkadaşlarının kilosuyla dalga geçtiğini, bu durumun kendisi kadar ailesini de üzdüğünü anlatan genç sporcu, şunları dile getirdi:

"Ablam 2013 yılında dünya ikincisi oldu. Tarsus'a geldiğinde çok mutluydu. Dünya şampiyonasından bir madalya eve geldi. Ablam bana 'sen daha iyisini yapacaksın' diyordu. Ablam elimden tutup beni götürüyordu. Arkadaşlarımın benim kilomla dalga geçmesi ailemin de zoruna gidiyordu. Babamla sürekli boksa gidiyordum. Kilomdan dolayı antrenman yapamıyordum, sürekli ağlıyordum."

Babası, ablası ve annesinin sürekli kendisine destek olduğunu ifade eden Abuzer Topaloğlu, "Hırs yaptım, çok çalıştım ve Türkiye şampiyonu oldum. Ben şampiyon olunca babam benimle gururlandı. Daha sonra zayıflamaya başladım. Zayıfladıkça fiziğimin değiştiğini gördüm." diye konuştu.

Milli boksör Abuzer, antrenman yapmayı sevdiğini, sporun kendisi için vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, "Bu yıl Avrupa şampiyonu olmak, ailemi gururlandırmak istiyorum. Babama söz verdim. Verdiğim sözü tutup Avrupa şampiyonu olacağım." ifadelerini kullandı.



