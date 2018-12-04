Zayıflamak için...

Eğer böyle bir hesap tutabilirseniz, aldığınız kalorileri her gün biraz daha azaltın. Fakat günde 1200 kalorinin altına düşmeyin.

Kahvaltıları atlamayın. Yağsız yoğurdun içine muzu dilimleyin. Pişmiş yulafın içine kuru üzüm koyup yemeyi deneyin.

Hareketli olun. Yürüyüş yapın. Asansöre binmeyin. Merdiven çıkın.

Diyet içeceklerden uzak durmalısınız. Bu tür içeceklerin içlerinde yapay tatlandırıcı var. Onlar yerine portakal, elma gibi kendi sıktığınız katkısız sağlıklı meyve sularından içmelisiniz.

Hızlı yemek yiyenler hızlı kilo alır.

Yemek saatlerinde, yemek odası dışında diğer yerlerde yemek yemeyi kendinize yasaklayın.

Gerçekten ihtiyacınız olmayan bir şeyi ne zaman yemek isterseniz, ona vereceğiniz parayı bir kavanozun içine atın. “Yedim sayalım” diye düşünün. Birkaç hafta sonra paraların çokluğu size ne kadar çok şey yemediğinizi hatırlatacak ve bu para ile kendinize bir hediye alabileceksiniz.

Abur cubur yemeyin. Verilecek 2-3 kilo bir yanda, kilolarınıza kilo katacak abur cuburlar diğer yanda.. Onlardan uzak durun.



Egzersiz yapmaya vakit ayırmak size zor gelse de kilo vermek için mutlaka hareket etmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Ev işleriyle ne kadar meşgul olursanız o kadar çabuk kilo verirsiniz. Çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklarla elinizden geldiğince çok uğraşmaya bakın. Böylece sürekli hareket halinde olursunuz.

Tabağınıza konulan yemeğin hepsini bitirmek alışkanlığınızsa ki bu sünnettir. Fazla yememek için küçük tabaklarda yemek yemelisiniz. Ayrıca tabağınıza ne kadar az yemek koyarsanız o kadar az yersiniz.

Meyve yiyin. Yemek yedikten bir ya da iki saat sonra tekrar acıkıyorsanız atıştırmak için meyve yiyebilirsiniz.

Etiketleri okuma alışkanlığı kazanmalısınız. Hangi ürünün içinde hangi yararlı ve hangi kilo aldırıcı madde var, bunların bilgilerini okursanız daha sağlıklı beslenirsiniz.

Kola ve soda gibi asitli içecekleri tüketmekten vazgeçin. Bunun yerine taze sıkılmış meyve sularını içmeye gayret edin.

Çok fazla kırmızı et tüketmek kilo vermenizi engeller. Onun için tavuk, balık, hindi gibi beyaz eti tercih edin.

Kızartarak yapılan yemekler yerine haşlanmış, ızgara yapılmış ya da fırında pişmiş yemekleri yemelisiniz.

Modern çağın yiyeceği olarak kabul edilen hamburger, patates kızartması gibi fast food tarzı yiyecekleri yememelisiniz. Bunlardan uzak kalırsanız daha kolay kilo verirsiniz.

Hangi yiyeceklerin metabolizmanıza zarar verdiğini, hangilerinin hızlandırdığını bilirseniz daha kolay kilo verebilirsiniz.

Tuzu kesin. Tuz, vücutta su tutulmasına yol açar ve şişkinlik hissi yapar. Ayrıca tuzun iştah açıcı bir özelliği olduğundan, sofrada tuz kullanmamak ve pişmiş yemeklere fazladan tuz eklememek gerekir.

Dışarıda yemeyin. Restoranlarda ya da ev dışında yenilen yemekler kilo aldırıcı olabilir. Dışarıda yemek zorunda kaldığınız zamanlarda salata ya da ızgara tercih edin.

Haftada iki üç gün balık yiyin. Kızarmasını değil, haşlamasını veya ızgarasını..

Yemeğe çorba ya da salata ile başlamanız açlığınızın bastırılmasını sağlar. Böylece ana yemekten daha az yersiniz. Özellikle sebze çorbaları (domates, brokoli vs.) tok hissetmenizi sağlar.

Yemekten sonra tatlı yemeyin. Şekeri unutun. Şekerli besinler kan sekerinin kısa sürede artmasına ya da düşmesine sebep olur. Onun için tatlı yedikten bir süre sonra tekrar tatlı yeme ihtiyacı duyarız. Şekerin fazlası vücutta yağ olarak depolanır.

Alışverişe tok bir şekilde liste yapıp çıkın. Bu sizi abur cubur almaktan korur.

Ayakta veya televizyon karşısında yemekle doyduğunuzu anlamaz daha çok yersiniz. Kalabalık ve neşeli bir sofrada yerken de dikkatli olun.