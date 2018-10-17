Zayıf bağışıklık siğile neden oluyor



Onun için tedavisinde musallat olduğu hastanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine çalışılır. Daha çok çocuklarda ve gençlerde görülür ama ırsî olduğunu düşündüren durumlar da vardır.

Siğiller; derinin üst tabakasına veya mukozaya yerleşen Human Papillomavirüs / HPV olarak bilinen bir virüse ait infeksiyonlardır.. Bulaşıcıdır. İnsandan insana bulaşabildiği gibi, hayvandan da bulaşabilir.

Fakat hayati tehdidi olan bir hastalık değildir. Genital siğiller hariç. Genital bölgedeki siğillerde kanser riski vardır. Siğillerin şekli, bulunduğu bölgeye veya tipine göre değişir. Bununla beraber, genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert bir görünümdedirler.

TEDAVİSİ:

Siğilin geçmesi için uygulanacak şifaya vesile olacak bazı bitkilerden yararlanılmaktadır.

● Bir parça asma veya söğüt çubuğu ortasından kesin ve onun içinden akan sıvıyı hergün siğilli bölgeye sürün.

● Dağ nohutlarını, misvak ağacı ile birlikte döverek ezin. Elde edilen karışım, yarım saat süreyle suda kaynatıldıktan sonra sıkarak süzün.. Süzülen posaya, melhem kıvamına gelinceye kadar dövülmüş patlıcan ilave ederek limon suyu ile yoğurun. Siğilli yere yapılan ılık su kompresinden sonra bunu sürün. Her gün geçinceye kadar sürmeye devam edin.

● Bir avuç söğüt yaprağını yakın, külüne 2 çorba kaşığı sirke karıştırdıktan sonra siğillerin üzerine sürün.

● Kurutulmuş maydanozu, rendelenmiş limon kabukları ile birlikte yirmi dakika süreyle suda kaynatın. Süzerek elde edilen sıvıyı limon suyu karıştırarak bir kapta dinlendirin. Dinlendirilen bu karışımla, hastalıklı yeri gün aşırı yıkayın.

● Yeni koparılmış incir dalı veya yaprağından akan sütü, siğillerin üzerine sürün. Bunu sabah-akşam tekrarlayın.

● Güneş altında bekletilerek kurutulan patlıcanlar, temiz bir zeminde yakılır. Elenerek elde edilen küllerine dövülmüş limon kabukları ilave edilerek, pomad kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Hazırladığınız pomadı, meneviş yağı ile yumuşattıktan sonra, hasta yere günaşırı sürün.

Sarmısak anti virüs özelliği olan bir bitki türüdür. Onun için her gün en az 2-3 diş yemekte fayda vardır. Siğil tedavisinde tercihen taze sarmısak yenilmesi tavsiye edilmektedir..

● Ellerde veya vücudun herhangi bir yerinde siğiller oluştuysa, bir diş sarmısağı siğilin üzerini örtecek şekilde koyun. Üzerini bir yara bandı veya temiz bir bez parçası ile sarın. Siğil üzerine koymuş olduğunuz sarmısağı her gün değiştirmeniz gerekir. Bu kürü en az 10 gün boyunca uygulamalısınız. Siğillerin giderek küçülüp yok olduğunu göreceksiniz.

Keçiboynuzu çekirdekleri

Keçiboynuzunun çekirdekleri öğütülüp kaynatılıp sirkeyle siğile sürülürse faydası görülecektir

Sütleğenin sütü de..

Sütleğen bitkisinin sütü de siğile yararlıdır. Sütleğenin sütü siğile sürülmek suretiyle şifa beklenir.