  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Zatürre aşısı ne zaman yapılır? Zatürre aşısı ne kadar?
Sağlık

Zatürre aşısı ne zaman yapılır? Zatürre aşısı ne kadar?

Bebeklere doğduklarından itibaren çeşitli birçok aşı yapılır. Bu aşıların sebebi bebeklerin hastalıklardan korunmalarını sağlamaktır. Bu aşılar arasında bazıları zorunluyken bazıları da isteğe bağlı yapılır. Pnömokok aşısı çocukları çok tehlikeli zatürre hastalığından korur. Zatürre hastalığından dolayı her yıl yüzlerce insan hayatını kaybetmekte. Peki, zatürre aşısı ne zaman yapılır? İşte zatürre aşısı ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:33:00 -
Zatürre aşısı ne zaman yapılır? Zatürre aşısı ne kadar?

Zatürre aşısı en önemli aşılardan birisidir. Zatürre hastalığından korunmanın en etkili ve kesin yolu zatürre aşısı olmaktır. Zatürre aşısı her yaşta insana yapılmaz. Her aşı gibi bu aşı da bazı özelliklere sahip. Peki, zatürre aşısı ne zaman yapılır? İşte detaylar…

Zatürre Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Zatürre aşısı her yıl olunabilir. Hafif gribal hastalıklara yakalananlar zatürre aşısı yaptırabilir. Özellikle çocuklara zatürre aşısı önerilmektedir. Çünkü bu sayede zatürre hastalığından kesin bir şekilde korunmuş olurlar. Fakat günümüzde zatürre aşısı bulmanın imkanları kısıtlı hale gelmiştir. Çünkü eczanelere grip ve zatürre aşılarının satışı 1-2 tane yapılmaktadır.

Zatürre Aşısının fiyatı Ne Kadar?

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar grip ve zatürre aşısını yaptırmak istemeye başladılar. Koronavirüs aşısı olmasa da kendilerini koruma altına alabileceklerini düşünmektedirler. Zatürre Aşısının fiyatı 344.17 TL'dir. Ancak devlet 65 yaş ve üzeri kişilere ücretsiz bir şekilde zatürre aşısı yaptırma imkânı sunmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Gündem

Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki rezil sözleri nedeniyle büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesindek..
Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştirildiği konuyu vaat olarak sundu
Siyaset

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştirildiği konuyu vaat olarak sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybettiği halde istifa etmemesi nedeniyle sürekli eleştiriliyor. Türkiye Değişim Hareketi'ni ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay