Zatürre aşısı ne zaman yapılır? Zatürre aşısı ne kadar?

Zatürre aşısı en önemli aşılardan birisidir. Zatürre hastalığından korunmanın en etkili ve kesin yolu zatürre aşısı olmaktır. Zatürre aşısı her yaşta insana yapılmaz. Her aşı gibi bu aşı da bazı özelliklere sahip. Peki, zatürre aşısı ne zaman yapılır? İşte detaylar…

Zatürre Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Zatürre aşısı her yıl olunabilir. Hafif gribal hastalıklara yakalananlar zatürre aşısı yaptırabilir. Özellikle çocuklara zatürre aşısı önerilmektedir. Çünkü bu sayede zatürre hastalığından kesin bir şekilde korunmuş olurlar. Fakat günümüzde zatürre aşısı bulmanın imkanları kısıtlı hale gelmiştir. Çünkü eczanelere grip ve zatürre aşılarının satışı 1-2 tane yapılmaktadır.

Zatürre Aşısının fiyatı Ne Kadar?

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar grip ve zatürre aşısını yaptırmak istemeye başladılar. Koronavirüs aşısı olmasa da kendilerini koruma altına alabileceklerini düşünmektedirler. Zatürre Aşısının fiyatı 344.17 TL'dir. Ancak devlet 65 yaş ve üzeri kişilere ücretsiz bir şekilde zatürre aşısı yaptırma imkânı sunmaktadır.