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Dünya 'Zarar veriyor' diye kampanya başlattılar! ABD'de 'katliam' için 45 bin kişi başvurdu!
Dünya

'Zarar veriyor' diye kampanya başlattılar! ABD'de 'katliam' için 45 bin kişi başvurdu!

ABD'nin Arizona eyaletinde bizon avı kampanyasına rekor sayıda kişi başvurdu. Büyük Kanyon'daki bizon sayısının azaltılması için düzenlenecek ava, iki günde 45 binden fazla kişi başvurdu. Çevreciler ve hayvanseverler ise kampanyaya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 19:52:00 -
'Zarar veriyor' diye kampanya başlattılar! ABD'de 'katliam' için 45 bin kişi başvurdu!

ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon'da, bizon avı düzenlenecek. Gerekçe olarak, bizonların kanyondaki "arkeolojik alanlara ve su kaynaklarına zarar vermesi" gösterildi.

Ava katılmak için iki günde, 45 binden fazla kişi başvurdu. Kura çekilerek 25 isim belirlendi.

Her kişiye 1 bizon

Yapılacak incelemelerin ardından gereken nişancılık ve fiziksel uygunluk standartlarını karşıladığı düşünülen 12 kişi avlanabilecek.

Her kişiye bir bizonu öldürme yetkisi verilecek.

"Parkın kaynaklara zarar veren hayvanları öldürme yetkisi var"

Kampanya, çevrecileri ve hayvanseverleri kızdırdı. Avlanmanın ekosistemi bozduğu hatırlatıldı.

ABD Ulusal Park Servisi yetkilileri ise bunun bir avlanma olmadığını ileri sürdü ve parkın kaynaklara zarar veren hayvanları öldürme yetkisi olduğunu açıkladı.

Parkın kuzey kesiminde 400 ila 600 bizon yaşıyor.

10 yıl içinde nüfusun üçe katlanarak yaklaşık bin 500 hayvana ulaşması bekleniyor.

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