Zarar artıyor! Influencerlar kan ağlıyor!

Pazarlamanın yükselen yıldızı ınfluencer marketing Instagram'ın BTK tarafından engellenmesi üzerine can çekişiyor. Instagram’dan satış yapanlar veya Instagram üzerinden çalışanların yaşayacağı maddi kaybın 3 milyar lirayı bulabileceği öngörüldü.

INFLUENCERLİK CAN ÇEKİŞİYOR

BTK kararıyla erişime engelenen Instagram’dan satış yapanlar zor günler geçiriyor.

Influencerlik veya fenomenlik adı altında yeni bir mesleğin hayatımıza girmesinin ardından firmalar için ise yüksek takipçi oranına sahip bu kişiler aracılığıyla pazarlama çalışmaları da hız kazanmıştı.

Influencer Marketing olarak adlandırılan yeni bir yöntemle yapılan e-ticaretteki zarar erişime engelenen Instagram yüzünden hızla artıyor.

Türkiye’de tam olarak kaç influencer olduğunu kesin olarak söylemek zor ancak Türkiye’de yaklaşık 170 bin influencer olduğu ve bu rakamın 60 bininin ise Instagram influencer’larından oluştuğu tahmin ediliyor.

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