Zap yutmadı, PKK kaçırdı! Çocuklarının görüntülerini gördüler

Hakkari'ye bağlı Kırıkdağ Köyü'nde 9 Mart 2016'da 9 yaşındayken kaybolan Hamza Adıyaman'ın ailesi, çocuklarının Zap Suyu'na düştüğünü sandı. Günler süren arama çalışmalarında bir ize rastlanmadı. Oğullarının boğulduğunu düşünen aile, 6 ay sonra izledikleri videoda Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kampında teröristlerce silah eğitimi verilen çocukların arasında Hamza'nın da olduğunu fark etti.

Terör kampında gördük

Teröristlerce kaçırılan çocuklarını aramaya Irak'ın kuzeyine giden Adnan ve Rukeyda Adıyaman çifti, Hamza'yı alamadan döndü. Çocuğunu kurtarmak isteyen aile, Diyarbakır, Hakkari ve Van'da HDP il binaları önündeki eylemlere katıldı. 5 yıldır oğluna hasret baba Adıyaman, "Çocuğumu Hakurk'taki PKK'lıların içinde gördüm. 'Oğlum' diye bağırdım, kaçırdılar. İki yıl sonra bize mektup geldi, oğlumun Kamışlı'da bir evde olduğu yazılmıştı. Mektubu devlete götürdük. Bu çocuğun eline silah verilir mi? Bu nasıl bir vicdansızlıktır" dedi.

Ellerini bağlayıp götürmüşler

Küçük bir çocuğun kaçırılarak eline silah verilmesine isyan eden anne Rukeyda Adıyaman, Hamza'nın nasıl kaçırıldığını şöyle anlattı: "Oğlum ayakkabısını bile kendisi giyemezdi. 9 yaşındaki çocuk onlar için ne yapacak? Çocuğumun katil olmasını istemiyorum. Ellerini, ayaklarını bağlayıp ağzına bant vurarak kaçırmışlar. Oğlum bizi duyuyorsan polise, askere teslim ol."