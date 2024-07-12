Zampara Sapık Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Harama el sürmem'

8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın kendisini mahkemede savunma şekli dikkat çekti.

8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezasını onanan Adnan Oktar, davada kendisini savunma şekli dikkat çekti. Adnan Oktar, avukatın ''Hakkınızda 40'a yakın cinsel saldırı ve cinsel istismar iddiaları var. Neredeyse 65 yaşındasınız ve beyanlarınıza göre, harama da el sürmeyen birisi olmanıza rağmen, 'Cinsel gücüm yerinde, olağanüstü güçlüyüm' diye anlattınız. İmam nikahlı ya da resmi nikahlı eşiniz var mı bugüne kadar oldu mu? sorusuna ''Tamamen kıskançlık ve buram buram hasetlik kokan iddialar. Allah'a çok şükür olağanüstü güçlüyüm. Ben harama el sürmem.'' şeklinde cevap verdi.